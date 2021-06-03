Андрей Шохин прокомментировал проблемы с перевозчиками

Глава города Владимира Андрей Шохин прокомментировал ситуацию с транспортом в областном центе. Проблема возникла после отказа компании «АДМ» с 1 июня обслуживать 7 городских автобусных маршрутов. Мэр заверил, что найдет транспортные предприятия для перевозки жителей по всем городским маршрутам. При этом решение самого крупного перевозчика сойти с дистанции стало для администрации неожиданностью, заявил Андрей Шохин.

Дефицит душит

Пока временные контракты с компаниями, заменившими «АДМ», удалось заключить по пяти «выпавшим» маршрутам — № 6, 13, 22, 29, 54 и 55. Это известные в городе перевозчики: муниципальный «Владимирпассажиртранс», «ОКТО» (у него тот же учредитель, что и у «АДМ»), а также ИП Тимофеев и «Виктория».

У компании «АДМ» осталось 8 автобусных маршрутов.

Открыт вопрос по маршруту № 56 до Ладоги и Уварово. Никто не соглашается выйти на линию. Но поиск перевозчика — это полдела, еще сложнее найти транспортное предприятие с подходящим автопарком и персоналом. О кадровом дефиците водителей в мэрии говорили давно. Но и с обновлением подвижного состава у всех имеются трудности. Например, на маршруты № 6 до Левина поля и № 55 до Шепелево и Злобино выпустили микроавтобусы. А ведь они обслуживают огромные микрорайоны.

История с «АДМ»

Глава города сказал, что мэрия не знает о причинах отказа транспортного предприятия выйти на маршруты. Хотя с 1 марта компания «АДМ» уже перестала обслуживать некоторые линии. Тогда она выступила с заявлением по поводу пассажирских перевозок во Владимире.

«Транспортного коллапса во Владимире нет, есть системный кризис в организации транспортной работы», — говорилось в заявлении «АДМ». В документе указывалось, что бесперебойная работа автобусов во время пандемии привела к падению выручки (транспорт ходил полупустой). Город никаких поддерживающих мер не предпринял. Более того, пошли иски по арендным платежам (где мэрия выступила истцом), начались сложности с выплатой налогов и т.д.

Однако глава города сказал, что не в курсе о причинах демарша компании-перевозчика. Вероятно, сказалась «внутренняя проблематика».

Андрей Шохин, глава города Владимира:

Пока не совсем понимаю причину, почему компания «АДМ» не подала заявку на продление контрактов на маршруты, которые у них были.

Наверное, у них свои какие-то причины были.

Может, внутренняя проблематика.

Денежный вопрос

На портале «Руспрофиль» сообщается, что по состоянию на 01.06.2021 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами в отношении компании «АДМ». Экспертами «Руспрофиля» найдены сведения о 20 рассматриваемых судебных делах с участием ООО «АДМ».

Сумма исковых требований к организации — 29 939 197 рублей.

Имеются данные о 54 завершенных судебных делах с участием организации. В 39 делах «АДМ» проходит в качестве ответчика.

На сайте самой компании «АДМ» никакой новой информации нет. Своё заявление об уходе с семи маршрутов (там буквально два предложения) она разослала по всем СМИ. На сайте и в соцсетях не дублировала.

Кто повезёт

Теперь компания «Владимирпассажиртранс», 100% акций которой принадлежит администрации Владимира, стала самым крупным перевозчиком города. По сути, только у неё есть значительные трудовые и технические ресурсы. Тем не менее неприбыльный маршрут № 56 предприятие не взяло. Появились слухи, что в скором времени на рынок пассажирских перевозок зайдут нижегородские компании. Но в мэрии это не подтвердили.

Андрей Шохин, глава города Владимира:

Мы сначала должны понять, смогут ли наши перевозчики всё это дело сделать. Если смогут, то зачем искать новых.

Мы по всем заключенным контрактам готовы продлевать.

Самое главное, чтобы перевозчик вовремя подавал документы.

Временные договора с местными перевозчиками власти могут заключать неопределенное время. К примеру, после ухода группы компаний «БигАвтоТранс» с пригородных маршрутов департамент транспорта и дорожного хозяйства области второй год работает с перевозчиками по временным договорам. Конкурсы если и проводили, то с большим трудом. Сроки переносили, было много жалоб в антимонопольную службу.

В мэрии об организации конкурсов пока не говорят.

На уровне города конкурсы собирались организовать в прошлом году. Но не сделали этого. Сейчас все контракты должны проходить через портал госзакупок. Заявиться на участие в конкурсах могут все желающие, в том числе и компании из соседних регионов. Это может привезти к новому переделу рынка пассажирских перевозок. Будет ли он успешным, трудно сказать.

Не исключено, впрочем, что у сторонних перевозчиков ресурсов больше, чем у наших. И качество перевозок с их приходом, вопреки опасениям местных властей, повысится. Тем более что транспортная сфера вызывает у жителей города всё больше и больше нареканий. Общественники проводили опросы, и их результаты неутешительны. Хотя бы соблюдение графика работы автобусов уже будет жирным плюсом в работе перевозчиков.