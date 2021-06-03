Андрей Шохин прокомментировал проблемы с перевозчиками

Глава города Владимира Андрей Шохин прокомментировал ситуацию с транспортом в областном центе. Проблема возникла после отказа компании «АДМ» с 1 июня обслуживать 7 городских автобусных маршрутов. Мэр заверил, что найдет транспортные предприятия для перевозки жителей по всем городским маршрутам. При этом решение самого крупного перевозчика сойти с дистанции стало для администрации неожиданностью, заявил Андрей Шохин.
Дефицит душит
Пока временные контракты с компаниями, заменившими «АДМ», удалось заключить по пяти «выпавшим» маршрутам — № 6, 13, 22, 29, 54 и 55. Это известные в городе перевозчики: муниципальный «Владимирпассажиртранс», «ОКТО» (у него тот же учредитель, что и у «АДМ»), а также ИП Тимофеев и «Виктория».
У компании «АДМ» осталось 8 автобусных маршрутов.
Открыт вопрос по маршруту № 56 до Ладоги и Уварово. Никто не соглашается выйти на линию. Но поиск перевозчика — это полдела, еще сложнее найти транспортное предприятие с подходящим автопарком и персоналом. О кадровом дефиците водителей в мэрии говорили давно. Но и с обновлением подвижного состава у всех имеются трудности. Например, на маршруты № 6 до Левина поля и № 55 до Шепелево и Злобино выпустили микроавтобусы. А ведь они обслуживают огромные микрорайоны.
История с «АДМ»
Глава города сказал, что мэрия не знает о причинах отказа транспортного предприятия выйти на маршруты. Хотя с 1 марта компания «АДМ» уже перестала обслуживать некоторые линии. Тогда она выступила с заявлением по поводу пассажирских перевозок во Владимире.
«Транспортного коллапса во Владимире нет, есть системный кризис в организации транспортной работы», — говорилось в заявлении «АДМ». В документе указывалось, что бесперебойная работа автобусов во время пандемии привела к падению выручки (транспорт ходил полупустой). Город никаких поддерживающих мер не предпринял. Более того, пошли иски по арендным платежам (где мэрия выступила истцом), начались сложности с выплатой налогов и т.д.
Однако глава города сказал, что не в курсе о причинах демарша компании-перевозчика. Вероятно, сказалась «внутренняя проблематика».
Андрей Шохин, глава города Владимира:
- Пока не совсем понимаю причину, почему компания «АДМ» не подала заявку на продление контрактов на маршруты, которые у них были.
- Наверное, у них свои какие-то причины были.
- Может, внутренняя проблематика.
Денежный вопрос
На портале «Руспрофиль» сообщается, что по состоянию на 01.06.2021 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами в отношении компании «АДМ». Экспертами «Руспрофиля» найдены сведения о 20 рассматриваемых судебных делах с участием ООО «АДМ».
Сумма исковых требований к организации — 29 939 197 рублей.
Имеются данные о 54 завершенных судебных делах с участием организации. В 39 делах «АДМ» проходит в качестве ответчика.
На сайте самой компании «АДМ» никакой новой информации нет. Своё заявление об уходе с семи маршрутов (там буквально два предложения) она разослала по всем СМИ. На сайте и в соцсетях не дублировала.
Кто повезёт
Теперь компания «Владимирпассажиртранс», 100% акций которой принадлежит администрации Владимира, стала самым крупным перевозчиком города. По сути, только у неё есть значительные трудовые и технические ресурсы. Тем не менее неприбыльный маршрут № 56 предприятие не взяло. Появились слухи, что в скором времени на рынок пассажирских перевозок зайдут нижегородские компании. Но в мэрии это не подтвердили.
Андрей Шохин, глава города Владимира:
- Мы сначала должны понять, смогут ли наши перевозчики всё это дело сделать. Если смогут, то зачем искать новых.
- Мы по всем заключенным контрактам готовы продлевать.
- Самое главное, чтобы перевозчик вовремя подавал документы.
Временные договора с местными перевозчиками власти могут заключать неопределенное время. К примеру, после ухода группы компаний «БигАвтоТранс» с пригородных маршрутов департамент транспорта и дорожного хозяйства области второй год работает с перевозчиками по временным договорам. Конкурсы если и проводили, то с большим трудом. Сроки переносили, было много жалоб в антимонопольную службу.
В мэрии об организации конкурсов пока не говорят.
На уровне города конкурсы собирались организовать в прошлом году. Но не сделали этого. Сейчас все контракты должны проходить через портал госзакупок. Заявиться на участие в конкурсах могут все желающие, в том числе и компании из соседних регионов. Это может привезти к новому переделу рынка пассажирских перевозок. Будет ли он успешным, трудно сказать.
Не исключено, впрочем, что у сторонних перевозчиков ресурсов больше, чем у наших. И качество перевозок с их приходом, вопреки опасениям местных властей, повысится. Тем более что транспортная сфера вызывает у жителей города всё больше и больше нареканий. Общественники проводили опросы, и их результаты неутешительны. Хотя бы соблюдение графика работы автобусов уже будет жирным плюсом в работе перевозчиков.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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