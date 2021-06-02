Алиса Бирюкова прокомментировала ход восстановления театра

Проект восстановления Владимирского театра драмы вышел на завершающую стадию. Когда он будет готов, станет ясно, какие ремонтные работы потребуются, и сколько это примерно будет стоить. Тогда можно будет вести переговоры с Минкультом о вхождении в федеральные программы, сообщила директор департамента культуры администрации области Алиса Бирюкова.

Успеть до вёрстки бюджета

В контракте срок окончания подготовки проекта — ноябрь 2021-го. Но если упираться в эту дату, будет пропущен бюджетный период. Опоздаем — ремонт театра в следующем году не подкрепят финансово. Поэтому очень важно получить документацию раньше.

— Мы благодарны нашим подрядчикам, — прокомментировала Алиса Бирюкова, — которые, понимая всю сложную ситуацию театра, отозвались на наши просьбы и сделали другую дорожную карту, отличную от того, что прописано в контракте. Сроки значительно сдвинули вперед.

Пожар случился июне 2020 года. Сильно пострадали сцена, зрительный зал и фойе 2-го этажа.

1 июня эскизный проект восстановления театра зашёл на экспертизу. На неё законодательством отводится 60 дней. Но все нацелены на то, чтобы заверить эту работу как можно раньше, заверила директор департамента. В том числе подрядчики, от которых зависит очень многое. В частности, как скоро они будут устранять замечания, которые будут появляться.

— По нашему амбициозному плану это должно завершиться в августе, это в идеале, — заявила Алиса Бирюкова. — Естественно, все мы понимаем, что в таких процессах могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства. Но, тем не менее, ориентир на то, что мы в августе должны получить комплект проектно-сметной документации на реконструкцию театра. Комплексный, большой, серьезный, с уже пройденной положительной экспертизой.

Попасть в программу

Как только будет подготовлена проектно-сметная документация, департамент культуры выйдет на переговоры с Министерством культуры. Речь о возможно коротких сроках вхождения в те или иные федеральные программы. Может быть, какую-то часть работ получится провести на областные деньги, а затем получить федеральную поддержку.

Минкульт сейчас тоже следит за этапами подготовки проектно-сметной документации. И потом определит вариант финансирования: либо это нацпроект «Культура», либо это федеральная адресная инвестиционная программа.

— Мы заинтересованы максимально ускорять процесс возвращения нашей труппы на основную сцену, — подчеркнула директор департамента культуры, — потому что, чего скрывать, им достаточно тяжело скитаться по другим площадкам и регионам. Спасибо Минкульту, что нас поддерживали и в рамках «Больших гастролей», тем не менее для артистов это очень тяжело, когда нет стабильных условий работы.

Алиса Бирюкова поблагодарила другие учреждения культуры, предоставившие театру свои площадки. Но заметила, что для них это сложно: у всех свои условия выполнения госзадания, у всех свои концертные и событийные планы. Поэтому главная цель — в минимальные сроки привести в порядок театр.

Кто виноват?

На вопрос журналистов, грозит ли увольнение директору театра из-за ЧП, Алиса Бирюкова ответила следующее:

— Для любого увольнения должны быть основания. Поверьте, когда такое происходит, проводится огромное количество разного рода проверок. Там была большая межведомственная проверка с участием представителей большого количества разных структур. И по её итогам нет оснований для увольнения директора театра Бориса Григорьевича Гунина. Потому что и с точки зрения противопожарной безопасности, и с точки зрения других обстоятельств его вины как директора в случившемся нет.

Всё же инцидент в театре стал поводом к возбуждению уголовного дела. Есть обвиняемый. Это, разумеется, не директор. Театр признан в этой истории потерпевшей стороной. И, возможно, подробности случившегося станут известны после завершения следствия и передачи дела в суд.