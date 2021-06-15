Александр Стародубцев: Для современных детей «гусиный шаг» — уже сложное упражнение

Тренер по греко-римской борьбе Александр Стародубцев говорит, что современные дети физически развиты гораздо хуже, чем их сверстники в прошлом. В спортивном зале с ними приходится заниматься с нуля. Они садятся на корточки и падают, говорит специалист. Они не могут держать баланс. Простое упражнение – ходьба в приседе или гусиный шаг для современных подростков – проблема. И ее надо решать.

— Проблема молодежи — это дистрофия и гиподинамия. Они все время сидят. Мы разговаривали с танцорами, они тоже говорят, что дети не могут полноценно прыгать, у них конечности атрофированы. Сделать прыжок в высоту — для них уже проблема. Если раньше дети развивались на улице, то теперь мы их развиваем в зале, — рассказал «Призыву» Александр Стародубцев.

В секции Александра Стародубцева больше сотни детей разного возраста

Несмотря на это, тренер настроен на то, чтобы воспитать чемпионов. Сейчас в секции у Александра Стародубцева больше сотни ребят разного возраста. Про себя он говорит: «Я не просто учитель физкультуры, я привык ставить перед собой и своими учениками амбициозные цели». По-другому, уверен наставник, смысла столько времени проводить в зале нет. Чтобы мотивировать на победу, тренер смотрит с детьми фильмы про великих чемпионов.

— Я как спортсмен привык всегда достигать результата. Перед собой ставишь цели, к ним идешь. Иначе скучная работа будет. Мы же не учителя физкультуры. Нам нужен результат. Сейчас соревновательного сезона летом нет. И мы сейчас с ребятами можем пообщаться. Я им включаю фильм про великих борцов. Теоретические занятия есть. После вчерашнего просмотра один мальчике пришел в семь утра на тренировку, вот как был мотивирован. Вот он как зарядился, воодушевился.

Сын – чемпион

Сегодня самый большой успех тренера Александра Стародубцева – это сын Степан. Молодой человек – серебряный призер юношеских олимпийских игр по греко-римской борьбе. В коллекции парня золото чемпионата Европы среди рябят до 18 лет. А сколько выиграно кубков и медалей российских соревнований, сосчитать сложно. Мест в наградном шкафу давно не хватает. Но отец и тренер мечтает о самой главной награде.

— Я мечтаю, что в этом шкафу появится золото Олимпийских игр. Когда Степан выиграл первенство Европы первый раз, у меня было предобморочное состояние. Ладони холодели, ноги тряслись. Самому проще выйти на ковер, чем смотреть, как сын выступает.

Александр Стародубцев говорит, что особо талантливые дети в секции по греко-римской борьбе появляются примерно раз в пять лет. Тренер уверен, чемпионами не становятся, чемпионами рождаются. Это предрасположенность, талант. Задача тренера — разглядеть в мальчишке будущего победителя и довести до пьедестала почета. Много хороших ребят уходят, так и не раскрыв свой потенциал. О тренере, который нацелен на результат, новый выпуск программы «Наши люди».