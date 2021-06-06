Александр Пушкин: угадайте стихотворение великого поэта из школьной программы

Александр Пушкин — не только «солнце русской поэзии», но и создатель современного русского языка. Ради интереса, почитайте лирику его предшественников или современников и поймете, что до Пушкина так ясно никто не писал. Поэтому память великого поэта так чтят и каждое 6 июня, в день его рождения, отмечают особенный праздник – Пушкинский день.

Первый раз на государственном уровне торжество отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения литературного гения. Тогда был подписан президентский указ об установлении Пушкинского дня в России. Борис Ельцин даже высказывал мысль сделать этот день выходным. Однако потом президент забыл об этом, а после и вовсе оставил свой пост.

Но почитатели таланта великого поэта никогда не забывали отмечать его день рождения. Проводили литературные вечера, научные конференции и фестивали. Его не забывали чествовать и при царском режиме, и при советской власти. Давайте же и мы в этот светлый поэтический день вспомним самые известные стихи Александра Сергеевича из школьной программы.