Александр Невский прибудет в Каракорум в свете театральных софитов

Все началось с того, что известный романист, автор многих пьес и сценариев на исторические темы Михаил Крупин написал пьесу «Александр Невский. Прибытие в Каракорум» (16+). Владимирский театр драмы решил ее поставить к 800-летию великого князя, которое мы как раз отмечаем в этом году. А там жизнь сложилась так, что Михаил Крупин сам взялся за перенос своей пьесы на владимирскую сцену. Ранее он уже работал в качестве режиссера телевизионного и игрового кино, но в театре это была его первая большая постановка. Она-то и стала последней премьерой, которой завершился театральный сезон. И, скорее всего, этот спектакль станет новой визитной карточкой нашего театра.

800 лет как вчерашний день

— Александр Невский – сейчас фигура востребованная, — рассуждает Михаил Крупин. — Этот человек был признан лицом России, и мало таких людей, слава которых не тускнеет на протяжении 1000 или 800 лет. Но когда я начал писать, то вдруг поймал себя на такой мысли, что 800 лет – это всего лишь несколько поколений. То есть человек по своей природе, психофизике, духовно практически не изменился. Понятно, что сейчас он обвешан гаджетами, умеет водить машину, но уже не умеет скакать на коне. Но это все на поверхности. И я начал писать так, как будто это было вчера.

Действие пьесы охватывает малоизвестные годы деятельности легендарного правителя Владимирской Руси Александра Невского с 1247-го по 1262 год.

Другие реальные исторические фигуры в пьесе — хан Золотой Орды Батый, младший брат Александра Андрей Ярославич, тоже успевший побывать великим князем владимирским, сын Батыя Сартак, принявший христианство под влиянием князя Александра, великий хан монгольской империи в период ее наивысшего расцвета Гуюк, его мать, страстная отравительница «шекспировского масштаба» Туракинэ-хатун и многие другие, вымышленные, но неизбежные в жизни великого владимирского князя персонажи.

Трепетное отношение к истории

Михаил Крупин учитывает все три версии научной исторической оценки личности Александра Невского — от канонической (восторженной), евразийской, признающей альянс с правителями Золотой Орды, но видящей в этом позитив (Л. Гумилёв, Г. Вернадский) до критической (Д. Феннел, И. Данилевский, С. Смирнов). Но избирает своего рода золотую середину. Он не исключает компромиссность в политике Александра Ярославовича. Стремясь сохранить Русь под игом Золотой Орды, собрать из разрозненных феодально-княжеских уделов великое государство, Александр Ярославич проявляет удивительную мудрость, прозорливость, хитрость, в определённой мере коварство, но и благородство! Это самое пленительное в народной памяти о князе Александре Невском.

— В этом спектакле мы попытались сделать живого человека, — рассказывает исполнитель главной роли Александр Аладышев. — Он был сложным человеком и вынужден был принимать сложные решения, не всегда однозначные, потому что в таком деле, как политика и руководство войсками, ты всегда понимаешь, что будут потери человеческие и этические. И мы пытались сделать живого человека, который сомневается, который ошибается, который вынужден делать то, что ему не хочется. И это сложно сделать его живым человеком, а не ходячим памятником, и в то же время сохранить значимость его фигуры.

Правда и вымысел в исторической драме

Лирический лейтмотив — о тайной любви Александра в его путешествии в Каракорум, столицу гигантской монгольской империи ХIII века, — придает хрестоматийному сюжету неожиданный романтический оттенок. Та острая грань, по которой должен пройти Александр в общении с великим ханом Гуюком и его завистником Батыем, роднит повествование с политическим детективом, а соперничество Александра с младшим братом и искренняя дружба с сыном Батыя, простодушным Сартаком, окутывают пьесу атмосферой философской притчи.

— Конечно, это произведение художественное, поэтому вымысел здесь неизбежен, — объясняет Михаил Крупин, — иначе это будет нечто мертвенное, иллюстрация к истории, памятник. Это мало кому интересно. Но есть такие исторические вехи, которые мы менять просто не имеем право. Они произошли, и автор должен подстраивать под них свою фантазию, чтобы нигде ни в коей мере ничего не исказить. И мне кажется, что получилось интересно, по крайней мере, актеры с огромным энтузиазмом взялись за работу, и я надеюсь, что зритель Владимира не будет разочарован.

Духовный путь

Основная линия драмы — дипломатическая миссия Александра Невского в Орде, блистательно исполненная князем после всех его громких побед над скандинавами и немцами. Но именно внутренний путь князя — камертон этого неканонического «жития».

Многотрудная, опасная поездка из Владимира в Каракорум – прежде всего путешествие в таинственный, загадочный мир человеческого духа.

— Как режиссер и сценарист я был бы счастлив, если бы зритель испытал катарсис, он вышел бы просветленным, — признался Михаил Крупин. — Чтобы не вышло так, как в песне Бориса Гребенщикова: «Я видел вчера фильм. Я вышел из зала таким же, как раньше…» А сейчас огромное количество таких фильмов и постановок. Мне хотелось бы как-то эту тенденцию преодолеть, чтобы зритель не просто информационно узнал что-то новое, а чтобы он задумался о современной России через ее историю. Погрузившись в саму историю России, во взаимоотношения людей, мужчины и женщины, он вынес для себя что-то. Если зрителю захочется прийти второй и третий раз на этот спектакль – тогда наша задача будет достигнута.