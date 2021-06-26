Александр Безыменский: что вы знаете о поэте из Владимира?

«Большой поклонник танцев, капитан Шмидт с разрешения надлежащих властей города со своими помощниками устраивал в здании Дворянского собрания платные танцевальные вечера. Весь чистый сбор от этих вечеров шел в фонд нуждающимся детям. Плата за вход устанавливалась в 25 копеек для учеников и 50 — для взрослых. Большинство танцующих были учащиеся, взрослых было мало. Большой зал и прилегающие к нему комнаты Дворянского собрания ярко освещены, паркетный пол натерт до блеска, играет оркестр полковой музыки. Танцевать было довольно свободно, и мы с упоением танцевали. Вот танцует гимназист с большой шевелюрой зачесанных назад волос. Кто тогда мог предполагать, что это будущий поэт Александр Безыменский!»

В 1915 году не только В.А. Успенский, оставивший эти воспоминания, но и даже родители юного Сашеньки не могли предположить, как революция 1917 года круто изменит его жизнь. Сын «одесского мещанина, комиссионера по продаже сахару» стал комсомольским лидером и автором идеологически выдержанных стихов, воспевающих героику революционных будней. Благодаря отцовской закалке он смог выжить и быть успешным при любой власти, при этом оставаясь многогранной личностью. А что вы знаете о поэте, тесно связанном с городом Владимиром? Проверьте себя в этом тесте!