Адмирал Лазарев учился плавать на Клязьме под руководством отставного матроса?

В январе 2020 года мир отметил 200 лет с момента открытия Антарктиды. И это великое событие имеет непосредственное отношение к нашему городу. Ведь один из первооткрывателей шестой части света был уроженцем Владимира. Речь идет о легендарном адмирале и флотоводце Михаиле Петровиче Лазареве, который вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном 28 января (16 января по старому стилю) 1820 года достиг края «ледяного материка».

Однако жизнь сложилась так, что за эти 200 лет во Владимире не появилось ни одного полноценного памятника в честь великого земляка, память о котором увековечена лишь небольшой мемориальной доской (надо отдать должное, очень красивой) работы известного скульптора Игоря Черноглазова.

Между тем памятники Лазареву установлены в Севастополе, где адмирал похоронен, в Новороссийске, в Азове, в Санкт-Петербурге, на станции Лазаревской под Сочи и в других местах.

Во Владимире же тема установки отдельного монумента Михаилу Петровичу обсуждается уже более 10 лет, но на сегодня мы имеем то, что имеем. То есть почти ничего… Проект «Точка на карте» приглашает вас прогуляться по местам Владимира, связанным с судьбой легендарного флотоводца.

Какие здания в центре нашего города имеют отношение к имени первооткрывателя Антарктиды, в какой церкви его крестили, что тут сейчас, и правда ли, что будущего флотоводца учил плавать на Клязьме обычный отставной матрос? На все эти вопросы отвечает народный гид Александр Смекалов.

1:31 – какое отношение к Лазареву имеет старая аптека, и правда ли, что она самая старая в нашем городе;

2:28 – о владимирской жизни прославленного мореплавателя и отъезде в Санкт-Петербург;

3:25 – история об обучении плаванию;

4:00 – о бронзовой табличке на доме № 26 по Большой Московской;

4:58 – знаменитая экспедиция к Южному полюсу;

5:05 – где во Владимире можно увидеть шлюп «Мирный», которым командовал Лазарев;

5:21 – о морской романтике, трудностях и преодолениях;

6:49 – об экспедиции Джеймса Кука;

7:16 – о новом храме в центре Владимира, который был построен на фундаменте Пятницкой церкви, где крестили адмирала;

7:41 – лучшее место в городе, по мнению Александра Смекалова, для установки памятника Лазареву;

8:20 – о месте захоронения Михаила Петровича и его учеников;

8:40 – в каких городах есть памятники великому флотоводцу.

Три «лазаревские точки»

В рамках нашей экскурсии мы возьмем небольшой пятачок в центре города Владимира:

здание старой аптеки;

дом № 26 по улице Большой Московской;

и то место, где стояла Пятницкая церковь, а ныне находится храм в честь равноапостольного князя Владимира, благоверного князя Александра Невского и великих князей Владимирских.

Как мы уже понимаем, такие разные по своей архитектуре и функционалу здания объединены судьбой одного человека — Михаила Петровича Лазарева. А вот как, давайте разбираться…

Старая аптека не самая старая….

Первый пункт – старая аптека. Кстати, многие считают ее самой старой аптекой города, но это не совсем так. Самая первая аптека была открыта во Владимире в 1781 году. Она располагалась на территории Богородице-Рождественского монастыря.

А аптеку на Георгиевской начали строить в начале 1789 года под присмотром приглашенного из Москвы архитектора Протаса Ивановича Козлова и по инициативе владимирского губернатора Петра Гавриловича Лазарева, который и был отцом будущего адмирала.

Преемник Лазарева губернатор Рунич получил в декабре 1797 года от императора Павла I данную постройку в казенное ведомство для жительства губернатора. А вскоре во Владимире появился губернатор князь Иван Долгоруков. Как раз он с 1805 году и основал государственную аптеку, работавшую там почти 205 лет.

Прославленный мореплаватель родился во Владимире 3 ноября 1788 года. Дом, в котором родился Лазарев, не сохранился. Он находился на нынешней улице Манежный тупик, где и сгорел. После пожара Лазаревы поселились в одноэтажном флигеле строящегося нового губернаторского дома – знаменитого «дома с привидениями».

Легенда об обучении плаванию

Со дальней смотровой площадки за старой аптекой хорошо просматривается природный объект, который сыграл немалую роль в судьбе будущего адмирала. Это наша Клязьма. Вероятнее всего, будущий великий флотоводец обучался в ней плавать. Есть версия о том, что инструктором у него был отставной матрос, участвовавший во взятии крепости Очаков в 1788 году.

Санкт-Петербург и кадетский корпус

В мае 1797 года Петр Гаврилович Лазарев получил новое назначение по службе и с семьей отбыл в Санкт-Петербург. В семье губернатора было пятеро детей: сыновья Андрей, Михаил, Павел, Алексей и дочь Вера. Дети, рано лишившись матери, росли под строгим присмотром отца. Вскоре после переезда Михаил поступает в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. К сожалению, Петру Гавриловичу не довелось увидеть своего сына в морской форме: когда в 1800 году появился приказ о зачислении Михаила, отца уже не было в живых.

В учебном заведении сметливого юношу быстро заметили. Он выделялся среди сверстников своими талантами и ответственным отношением к делу. Михаил Лазарев был участником Отечественной войны 1812 года, громил Наполеона на морях. В 25 лет стал командовать кораблем и совершил экспедицию в Русскую Америку, то есть Аляску. В 1813 году Михаил Лазарев открыл необитаемые острова в Тихом океане, которым было присвоено имя Суворова.

Адмирал, «Мирный» и пингвины

На доме № 26 по улице Большой Московской мы видим мемориальную доску в честь адмирала Лазарева. Она выполнена из бронзы знаменитым владимирским скульптором Игорем Алексеевичем Черноглазовым и, по мнению многих жителей Владимира, является одной из красивейших мемориальных досок в городе. С этим трудно не согласиться. Справа мы видим портрет Михаила Петровича и шлюп «Мирный», на котором Лазарев и покорил Антарктиду. Слева – победные координаты той знаменитой экспедиции и парочку забавных пингвинов – коренных жителей Южного полюса.

Среди айсбергов к Южному полюсу

В начале 1819 года Михаил Петрович получил под свое командование шлюп «Мирный», которому предстояло отправиться в плавание к Южному полюсу. Руководство всем походом и командование шлюпом «Восток» было поручено опытному моряку Ратманову, который, однако, не смог участвовать в плавании из-за болезни.

Назначение нового командира, а им стал капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен, состоялось всего за два месяца до отправления, а потому вся тяжесть подготовительных работ легла на плечи Лазарева.

«Мирный» и «Восток» направились к острову Южная Георгия, прозванного «входными воротами» в Антарктику.

Погода с каждым днем становилась все хуже, особенно досаждала людям пронизывающая сырость. За день матросы насчитывали свыше 300 проплывающих мимо айсбергов. Некоторые из них возвышались над морем на сорок метров и достигали в длину и ширину нескольких километров.

В один из таких дней «Мирный» ударился об огромную льдину. Вспоминая об этом, Лазарев писал:

«Удар был столь силен, что многих выкинуло из коек… если судно проломило бы, тогда, разумеется, никто из нас не рассказал бы, где были».

Пробиваясь среди айсбергов к югу, мореплаватели 16 января 1820 года достигли широты 69°23′. Это и был край Антарктического материка. Однако в тот исторический день моряки не вполне осознавали свой величайший подвиг — открытие шестой части света.

Зимовали «Восток» и «Мирный» в австралийском порту, затем снова отправились в Антарктику. В ходе этого плавания путешественникам удалось открыть остров Петра I и берег Александра I, завершивших их исследовательскую работу в Антарктике. Трудно сказать, с чем этот подвиг можно сравнить сейчас. Возможно, по актуальности – с полетом человека на Марс.

Превзошли Кука

Отметим, что Джеймс Кук за полвека до этого писал, что проник на юг «так далеко, как это только под силу человеку». Но россияне проникли гораздо южнее, в те области Южного океана, куда Кук считал «принципиально невозможным» попасть. Кстати, тот же Джеймс Кук стал героем множества известных романов и драматических произведений. А много ли вы знаете фильмов и романов о капитанах Лазареве и Беллинсгаузене? Вопрос риторический…

Что построили на фундаменте Пятницкой церкви

Еще одна интересная точка во Владимире, связанная с судьбой великого флотоводца, — это храм в честь равноапостольного князя Владимира. Рядом стоит монумент ему же, возведенный в 2015 году. То есть через год после присоединения Крыма к России. Как видим, это событие было отмечено в нашем городе установкой еще одного памятника Владимиру Крестителю, принявшего крещение в крымском Херсонесе.

Однако если сложить все факты воедино, то лучшего места во Владимире для установки памятника адмиралу Лазареву трудно представить. Во-первых, новая церковь построена на фундаменте Пятницкой церкви 1628 года постройки, в которой крестили будущего адмирала. Во-вторых, вокруг множество достопримечательностей, связанных с жизнью Михаила Петровича. В-третьих, если искать историческую связь и проводить какие-то параллели между Владимиром и Севастополем, то в биографии Лазарева она более чем очевидная. Ведь родился он во Владимире, а похоронен в Севастополе (скончался в Вене 23 апреля 1851 года) в склепе Владимирского собора, им же основанного. Там же похоронены его ученики и последователи: адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин. Их надгробия имеют необычную форму в виде креста.

Еще раз подчеркнем, что монументы в честь адмирала есть во многих городах России. И хочется верить, что вскоре и наш город обогатится еще одной красивой точкой на карте. И это будет достойный памятник великому уроженцу нашего города — Михаилу Петровичу Лазареву.