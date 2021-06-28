Абитуриенты Владимира смогут получить образовательный кредит с государственной поддержкой

Абитуриенты Владимира и области смогут воспользоваться образовательным кредитом с государственной поддержкой. С начала года во Владимирском отделении Сбербанка выдано более 20 таких кредитов, общим объемом более 3,8 млн рублей.

Денежные средства выдаются на любую форму обучения по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки.

На образовательный кредит с господдержкой могут претендовать граждане России, которые выбрали вуз, участвующий в программе субсидирования. По состоянию на июнь 2021 года в этом списке числится 561 образовательная организация.

Кредитные средства являются целевыми. Они не выдаются абитуриенту на руки, а перечисляются в вуз в счет оплаты за обучение.

Важно, что по условиям государственной программы, банк предоставляет льготный период на время обучения в вузе (до пяти лет) и поиск работы (девять месяцев). В это время оплачивать необходимо только проценты по займу, а не основной долг. Это сделано для того, чтобы кредитная нагрузка росла постепенно и не давила на бюджет студента в самом начале его карьеры. Подробную информацию можно узнать на сайте банка.