93 жителя региона заболели коронавирусом за минувшие сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие выходные в регионе отмечен значительный рост заболевших. В субботу положительные тесты на Covid-19 получили 74 человека, в воскресенье — 85. За последние 24 часа на территории региона лабораторно подтверждено еще 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В лидерах по числу инфицированных — город Владимир, где Covid-19 подтвердился у 16 человек. 13 заболевших — в Муромском районе, 10 — в Гусь-Хрустальном. 8 случаев выявлено в Ковровском районе, 7 — в Александровском, 6 — в Петушинском, по 4 — в Суздальском, Камешковском и Киржачском, по 3 — в Вязниковском, Селивановском, Юрьев-Польском и Меленковском, по 2 — в Собинском, Гороховецком, Судогодском и в городе Радужном. Один заболевший проживает в Кольчугинском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 34 686 случаев Covid-19

Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе дополнительно открыли 133 койки для больных с коронавирусом: 70 — в городской больнице №2 города Владимира, 33 – в Камешковской районной больнице, 20 – в Судогодской районной больнице, 10 – в родильном доме №2 областного центра.

Таким образом, по состоянию на 20 июня в медицинских учреждениях развернуто 1003 койки. Из них занято 86,2 % , свободными остаются 138 коек.

За последние сутки выздоровели 73 жителя Владимирской области, умерших нет.

Берегите себя и близких

С сегодняшнего дня в регионе начинают действовать новые ограничительные меры из-за коронавируса. Они касаются проведения массовых мероприятий, работы предприятий общепита и учреждений культуры.

Работодателям рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку. В первую очередь тех, кто входит в группу риска: людей старшего возраста, беременных женщин и работников с хроническими заболеваниями.

Областной департамент здравоохранения напоминает: необходимо соблюдать масочный режим и правила личной гигиены. Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь.

Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом. Если в вашей семье кто-то заболел, следуйте рекомендациям специалистов Роспотребнадзора:

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.