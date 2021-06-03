84-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» во Владимире 

Во Владимире водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Смертельное ДТП произошло накануне на Лыбедской магистрали в районе улицы Батурина. По предварительной информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 14.45 водитель автомобиля ГАЗ-37053С 1998 года рождения сбил велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть на двухколесном транспорте.

ДТП активно обсуждали в популярных владимирских пабликах. Пользователи предположили, что велосипедист, спускаясь с горки, не снизил скорость. Есть версия и о том, что могли отказать тормоза. Точные причины аварии установит проверка. Сейчас ее проводят сотрудники полиции.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Еще одно ДТП с участием пенсионера произошло накануне на улице Белоконской. По предварительной информации, около 9 утра 29-летний водитель автомобиля «Ford Focus» сбила 80-летнего пешехода. В результате ДТП пенсионер получил переломы и был направлен на амбулаторное лечение.

ДТП в Петушинском районе

Помощь спасателей потребовалась при ликвидации ДТП, которое произошло также вчера на 113-м км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из покореженной машины.

По предварительной информации, вчера в 10.05 21-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 въехал в «МАН» под управлением водителя 1956 года рождения. Он стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки. В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» с многочисленными травмами был госпитализирован.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям.

В случае необходимости обращайтесь на телефон спасения «01» или «101».

Всего же за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 3 травмированы.

— Выявлено 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, — сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Ранее «Призыв» сообщал, что 19-летнему водителю, сбившему на «зебре» молодую женщину в самом центре Владимира, вынесли приговор. Хаким Бакоев осужден на три года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Кроме того, в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с виновного лица компенсации морального вреда. Мужчина должен заплатить два миллиона семьсот тысяч рублей двум дочерям и мужу погибшей женщины.