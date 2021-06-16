749 владимирских семей получили региональный материнский капитал

Семьи Владимирской области, в которых родился третий или последующий ребёнок имеют право на получение регионального материнского капитала. Размер такой выплаты сейчас составляет 65 610 рублей. По состоянию на 1 мая текущего года региональный маткапитал получили 749 семей региона. Общая сумма выплат составила 48,8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Кому положена выплата

− женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребёнка;

− женщинам, родившим (усыновившим) четвёртого ребёнка или последующих детей, если ранее они не воспользовались этой выплатой;

− мужчинам, являющихся единственными усыновителями третьего, четвёртого ребёнка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на выплату, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

Получить выплату может как мать, так и отец, если он является единственным усыновителем ребенка.

Куда подать заявление

Заявление на региональный маткапитал можно подать после того, как третьему или последующему ребенку исполнится 1,5 года. Документы подаются лично в учреждения социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональные центры, с помощью портала госуслуг или заказным письмом на почте.

В учреждения соцзащиты или в многофункциональные центры необходимо предоставить:

− заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала;

− документы, удостоверяющие личность и постоянное проживание на территории Владимирской области;

− документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей или их заверенные копии.

Размер регионального материнского капитала составляет 65 610 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что свыше 20 тысяч заявлений от семей с детьми от 3 до 7 лет поступило в департамент социальной защиты Владимирской области для перерасчета ежемесячных выплат.

Размер материальной помощи будет зависеть от дохода семей. Многие обратившиеся в департамент семьи претендуют на повышенную сумму господдержки. Комитет по социальной политике Законодательного Собрания обсудил и поддержал дифференцированный подход к выплатам детских пособий. Будет введен базовый размер – 50% от детского прожиточного минимума. Если при выплате этой суммы среднедушевой доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, то ставка увеличивается до 75%. А если и тогда прожиточный минимум не будет достигнут, то выплата повышается до 100%.

Но доход — не единственное условие. Теперь с денежными доходами суммируются имущественные права семьи, как то владение недвижимостью, транспортом.