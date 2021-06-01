48 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора Владимирской области сообщает, что за минувшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На три больше, чем было накануне.

Больше всего заболевших во Владимире — сразу 9 человек. На втором месте Гусь-Хрустальный район — 6 человек, на третьем Муромский, Ковровский, Петушинский районы — по 4 человека. По три положительных теста получили жители Александровского и Камешковского районов, по два – Меленковского, Юрьев-Польского, Селивановского, Судогодского и Суздальского районов. Единичные случаи заражения зафиксированы в Вязниковском, Кольчугинском, Киржачском, Собинском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 33 587 случаев заболевания.

По состоянию на 31 мая в больницах региона действуют 738 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них заняты почти 80%, свободными остаются 148 коек. За время пандемии выздоровели 31 254 жителя Владимирской области, в том числе за минувшие сутки – 45 человек. Не справились с болезнью и ее последствиями 1196 пациентов, за последние 24 часа умерли четыре жителя региона.

Масочный режим сохраняется

Администрация Владимира напоминает, что в областном центре ежедневно проходят проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, магазинах, на рынках, предприятиях общественного питания и сферы услуг.

На прошлой неделе проверяющие посетили 58 объектов, на семнадцати из них были выявлены нарушения, на девяти не соблюдался масочный режим. С нарушителями проведена разъяснительная работа. Сотрудники полиции составили два протокола на работников общепита. Проверяющие заметили без масок сотрудников столовых, расположенных на улицах Гастелло и Лакина.

Всего с начала года специалисты управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1349 объектов. Нарушения были выявлены на 292 из них.

Полезные телефоны

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что специалисты не исключают третьей волны коронавируса.