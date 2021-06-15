48 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. По данным ведомства, за последние сутки на территории региона лабораторно подтверждены 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На два больше, чем накануне. В лидерах коронавирусной статистики – город Владимир, где положительные тесты на COVID-19 получили 9 человек.

На втором месте – Гусь-Хрустальный район. Там 6 заболевших. На третьем – Муромский район — 5 заболевших. 4 случая обнаружили в Ковровском районе, по 3 – в Вязниковском и Александровском, по 2 — в Камешковском, Меленковском, Петушинском, Суздальском, Киржачском и Гороховецком районах. Единичные случаи зафиксировали в Собинском, Судогодском, Кольчугинском, Юрьев-Польском, Селивановском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 34 265 случаев заболевания.

По состоянию на 14 июня в медицинских организациях региона развернуто 828 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 82%, свободными остаются 150 коек. За последние сутки вылечились от коронавируса 47 человек, умерших нет.

Москва ушла на коронавирусные выходные

Между тем в Москве ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Кривая заболеваемости достигла январских показателей, возросло количество госпитализаций. Мэр столицы Сергей Собянин объявил эту неделю нерабочей. Работодателям рекомендовано перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто уже вакцинировался.

Также с 13 по 20 июня в Москве приостановлена работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не могут принимать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения вводят и другие регионы. Так, соседняя Ивановская область ввела особые правила въезда в регион. На постах ДПС ведут круглосуточную проверку наличия справок о вакцинации от коронавируса. Все иногородние обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, если они не прошли полный курс вакцинации или не имеют справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Во Владимирской области о новых ограничительных мерах пока не сообщается.

Управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдения соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. А еще следует регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь. Это экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Ранее «Призыв» сообщал, что вакцинацию от коронавируса прошли меньше 10 процентов жителей Владимирской области.