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47 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Два человека скончались

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на три меньше, чем накануне. Данные сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

9 заболевших – во Владимире, 7 – в Гусь-Хрустальном районе, 6 – в Муромском, 5 – в Петушинском, 4 – в Камешковском, 3 – в Александровском. По два случая COVID-19 зафиксировано в Вязниковском, Кольчугинском и Ковровском районах, по одному — в Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском, Собинском, Суздальском, Судогодском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 33 735 случаев заболевания.

По состоянию на 3 июня в медицинских организациях региона действуют 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 78%, свободными остаются 162 койки.

31 392 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 45 человек. 1204 человека умерли от коронавируса за время пандемии, двое из них – за последние 24 часа.

Масочный режим сохраняется

Администрация города Владимира напоминает о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники мэрии ежедневно проводят рейды в автобусах и троллейбусах. Вчера было проверено 33 единицы подвижного состава. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, были проведены профилактические беседы. Протоколов об административных правонарушениях не составляли.

Пятерки пользуются большим спросом

По словам мэрии, рейды в транспорте проходят ежедневно

Мэрия Владимира не ставит целью рейдов привлечение граждан к административной ответственности и взыскание штрафов. Основная цель проверочных мероприятий — профилактика заболеваемости, воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции, сохранение здоровья жителей Владимира. Особенно это касается мест массового пребывания граждан: общественного транспорта, предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, — говорится в пресс-релизе городской администрации.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что специалисты не исключают третьей волны коронавируса.

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Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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