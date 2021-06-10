47-летняя женщина погибла на железной дороге в Александрове

В районе железнодорожной станции Александров погибла женщина. Трагедия произошла сегодня утром. Известно, что погибшая — 47-летняя жительница Москвы. Женщина перебегала железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив человека на рельсах, начал экстренно тормозить. Однако столкновения избежать не удалось. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Женщина перебегала железнодорожные пути перед поездом.

От полученных травм женщина скончалась. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Северного линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поезд мгновенно не остановить

Правоохранители напоминают о правилах поведения на железной дороге. Даже при соблюдении установленного скоростного режима машинисту требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение.

— Поезд, движущийся со скоростью 80-100 км/ч, невозможно остановить мгновенно. Даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдёт около 1 км. Именно поэтому переходить пути перед идущим поездом смертельно опасно, — подчеркивают сотрудники транспортной полиции.

Трагедии на железной дороге

Происшествия на железнодорожных путях, заканчивающиеся летальными исходами, происходят во Владимирской области достаточно часто. В мае этого года на путях погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла на 66-м километре перегона Гусь-Хрустальный — Курлово Горьковской железной дороги. Подростка сбил электропоезд № 6706. Юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Машинист, заметив юношу на рельсах, сразу же подал громкий звуковой сигнал и стал экстренно тормозить. Однако избежать столкновения не получилось. Подросток не услышал сигнал поезда. Погибший слушал музыку через наушники, к тому же на нем был капюшон.

В марте под колесами поезда в Муроме погиб мужчина. Ему было 53 года. Произошло это на 296-м км остановки Приокская. По предварительной информации, житель поселка Шатки Нижегородской области сначала сел на электричку «Муром-Арзамас», но перепутал станции и сошел на Приокской. Там же мужчина оказался на железнодорожных путях. 15 февраля под колесами поезда погиб пенсионер.