46 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 46 жителей региона. Это на четыре человека меньше, чем накануне. В лидерах по-прежнему город Владимир, где лабораторно подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом.

По пять случаев выявлено в Муромском и Гусь-Хрустальном районах. Четыре – в Ковровском, по три — в Александровском и Петушинском, по два — в Собинском, Кольчугинском, Камешковском и Вязниковском районах. Единичные случаи COVID-19 обнаружены в Меленковском, Киржачском, Суздальском, Юрьев-Польском, Селивановском, Судогодском, Гороховецком районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 33 930 случая заболевания

По состоянию на 7 июня в медицинских организациях региона развернуто 738 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 79,9 %, свободными остаются 148 коек.

С начала пандемии с болезнью справились 31577 жителей региона, из них 45 выздоровели за последние сутки. К сожалению, печальная статистика пополнилась новыми случаями. За последние сутки зафиксированы сразу три летальных исхода. Всего же за впемя пандемии с болезнью не справились 1214 человек.

Маски и вакцинация

Администрация Владимира напоминает, что в городском транспорте ежедневно проверяется соблюдение «масочного» режима. Сегодня прошел очередной рейд, во время которого было проверено 32 единицы подвижного состава. Водители и кондукторы во время работы использовали средства индивидуальной защиты. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, проведены профилактические беседы, после которых граждане надевали маски.

Протоколов об административных правонарушениях не составляли.

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что по темпам вакцинации пенсионеров от коронавируса Владимирская область вышла на третье место в России. Именно в возрастной группе 60+ больше всего желающих сделать прививку.