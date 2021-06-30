30 средневековых поселений обнаружили археологи под Суздалем

20-й сезон полевых работ в Суздальском Ополье начался для археологов с приятных находок. Уже в первый месяц раскопок они обнаружили сразу 30 ранее неизвестных средневековых поселений. Теперь ученым известно около 400 подобных населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

В последние два года основным направлением полевых работ стали поиски средневековых поселений в ближайшей округе Суздаля, в радиусе 10 км от города. И хотя окрестности древнего города неоднократно обследовались, разведки последних двух лет помогли найти около 15 ранее неизвестных селищ, расположенных в малозаметных верховьях оврагов. Столько же селищ обнаружили в верховьях реки Рпени, в 15-20 км к юго-востоку от Суздаля.

При этом директор ИА РАН Николай Макаров отмечает, что известные археологам 400 селищ – это меньше половины всех поселений, существовавших в Суздальском Ополье.

— После двадцати лет систематического поиска и обследования средневековых поселений центр Суздальской земли можно считать наиболее полно обследованной сельской территорией средневековой Руси. Однако охваченные разведками участки площадью около 700 квадратных километров – чуть больше трети всего Ополья. Очевидно, выявленные к настоящему времени 400 селищ составляют менее половины всех некогда существовавших средневековых поселений, остатки которых должны быть найдены и документированы в будущем, — говорится на сайте Института археологии РАН.

Знать жила под Суздалем уже в XI веке

На территории селищ археологи нашли множество артефактов XI-XIV веков. Среди них керамика, орудия труда, украшения и предметы христианского благочестия. Их изучение показывает, что Ополье особенно активно заселялось в XII веке и в первой половине XIII века.

Часть находок, например, фрагмент рукояти меча с инкрустацией, крест с эмалью редкой формы и подвеска из монеты-денария принадлежала людям с высоким уровнем достатка и социальным статусом. Это доказывает, что небольшие поселения с «усадьбами знати» вокруг Суздаля появились раньше, чем предполагалось, не позднее конца XI века.

На поверхности селищ археологи собрали около 650 средневековых артефактов.

Большинство же комплексов вещевых находок, выдающих высокий статус их владельцев, относится к более позднему времени – второй половине XII-XIII в. Одна из наиболее ярких находок – свинцовая подвесная печать с надписью «Илия, епископ Новгородский» и изображением Богоматери Знамения на оборотной стороне, найденная частным лицом и переданная сотрудникам экспедиции.

Новые находки

Полевые работы 2020-2021 годов пополнили суздальскую коллекцию христианских артефактов редкими предметами. В их числе три подвески в виде фигуры архангела с распростертыми крыльями и руками, сложенными на груди (XII – первая половина XIII в.), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII – первая половина XIII в.) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII-XIV в.).

Ранее «Призыв» рассказывал, что археологи обнаружили под Суздалем потерянный могильник графа Уварова.