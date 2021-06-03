3,5 миллиона рублей выделили на ремонт пострадавшей от урагана больницы в Гороховце

На восстановление крыши центральной районной больницы в Гороховце, поврежденной из-за сильного ветра, необходимо 3,5 миллиона рублей. Такую сумму озвучило руководство медицинского учреждения, подготовив проектно-сметную документацию на ремонт крыши. Деньги на восстановительные работы выделят из резервного фонда администрации Владимирской области, сообщила пресс-служба «Белого дома».

А пока на месте повреждённой крыши возведена временная стропильная конструкция. Это позволяет исключить попадание осадков внутрь стационара. Пути для движения и пожарной эвакуации расчищены от упавших деревьев, восстановлены электро- и водоснабжение, Интернет и телефонная связь.

Разрушительный ветер

Напомним, что обрушившийся 15 мая штормовой ветер наделал в регионе немало бед. Он сносил все на своем пути. Главный удар пришелся на Муром. Там ветер повалил более 50 деревьев, пострадали, как минимум, 5 автомобилей, припаркованных вблизи зелёных насаждений. Порывы ветры были настолько сильными, что падали остановки общественного транспорта, рвались провода, падали столбы ЛЭП, погнулись даже кресты на куполах муромских церквей. Прошелся ветер и по Гороховецкому району. Ряд населенных пунктов остался без электроэнергии. Из-за разгула стихии пострадала крыша корпуса круглосуточного стационара Гороховецкой центральной районной больницы.

При этом ЧП не повлияло на оказание медицинской помощи. По словам главного врача больницы Василия Бондаренко, во время проведения восстановительных работ учреждение работало в штатном режиме.

Плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Гороховецкая центральная районная больница обслуживает более 20,6 тысячи человек, в том числе около 8 тысяч сельских жителей. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в день, в ней ведётся приём пациентов по 16 специальностям. В поликлинике развернуты 16 стационарозамещающих коек дневного пребывания и 5 коек стационара на дому. Стационар рассчитан на 109 круглосуточных коек и 9 коек дневного пребывания (акушерство и гинекология). Имеется отделение скорой неотложной помощи, выполняющей более 6 тысячи вызовов ежегодно.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме построят новое здание детской поликлиники №1. Работы стартуют уже в этом году. На первоначальном этапе подготовят площадку, выполнят перенос коммунальных сетей и заложат фундамент. Общая стоимость этого этапа – 25-30 млн рублей. Деньги областные власти изыщут за счет перераспределения бюджетных средств.