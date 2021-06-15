250 жителей Владимирской области пострадали от укусов клещей за неделю

От укусов клещей за неделю пострадали сразу 250 жителей Владимирской области. Среди них — 49 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Всем была оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение. 73 клеща исследовали в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».

Опасные заболевания

По результатам исследований выявили 14 случаев клещевого боррелиоза и 14 случаев клещевого моноцитарного эрпихиоза. Это инфекционные заболевания, передающиеся кровососами. Их важно вовремя заметить.

— Самое важное, не пропустить клещевой боррелиоз. Если был случай присасывания, но вы не сдали клеща на инфекции, надо обязательно следить за состоянием своего здоровья. За самочувствием стоит наблюдать минимум две недели, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова, — Самый характерный признак – это красное пятно вокруг укуса. Если это место изменилось в цвете, чешется, то стоит обратиться к врачу и обязательно сказать, что был факт присасывания клеща. Чтобы медик не начал лечить от чего-то другого.

Клещи — переносчики множества опасных болезней.

Чтобы защитить жителей региона от переносчиков опасных инфекций, на этот год запланировано проведение противоклещевых обработок на общей площади 503,800 га. Сюда же входят территории летних детских лагерей. Пока обработано 29,750 га. В том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 14,630 га.

Защитит прививка

Специалисты напоминают, в сезон активности кровососов очень важно осматривать одежду и кожные покровы после возвращения с прогулки. Клеща рекомендуется снимать в травматологическом пункте или в другой медицинской организации. Если такой возможности нет, захватить кровососа можно пинцетом и аккуратно извлечь из кожи. Место укуса стоит продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом, после чего вымыть руки.

Самого кровососа надо отвезти на исследование. Для этого снятого клеща стоит поместить в чистую посуду (пробирка, пузырёк, баночка), предварительно смоченную водой. Хранение, доставка клещей на лабораторное исследование возможно только в течение 2-х суток.

Во Владимире исследование проводится на платной основе. Лаборатория расположена по адресу г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.9.

Самое эффективное средство защиты от клещевого энцефалита —прививка. Бесплатно вакцины колют только в тех регионах, которые признаны эндемичными по клещевому энцефалиту. Владимирская область в этот список не входит, прививку придется делать за свой счет.