208 новых случаев коронавируса выявили во Владимирской области 

Владимирская область продолжает ставить антирекорды по числу новых заболевших коронавирусом. По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 208 жителей Владимирской области. Это на 9 человек больше, чем было накануне.

Лидер по заболеваемости по-прежнему город Владимир, где за последние 24 часа лабораторно подтверждены 59 случаев коронавируса. На втором месте – Муромский район с 27 заболевшими. На третьем – Гусь-Хрустальный район, где заразились 26 человек. 15 случаев новой коронавирусной инфекции выявлены в Ковровском районе; по 10 — в Александровском и Суздальском; 9 — в Юрьев-Польском, 8 — в Петушинском, 7 — в Вязниковском; по 6 — в Меленковском и Киржачском; по 5 — в Собинском, Судогодском, и Камешковском; 4 — в Селивановском, по 3 — в Гороховецком районе и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 36 177 случаев заболевания.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 4 ковидные койки в Юрьев-Польской центральной районной больнице. С 7 июля больных коронавирусом начнут принимать в хирургическом корпусе областной клинической больницы во Владимире. Здесь будет развернут инфекционный госпиталь на 180 коек.

По состоянию на 29 июня в медицинских организациях региона действует 1461 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 80%. Свободными остаются 293 койки. За последние сутки выздоровели 193 жителя Владимирской области, трое скончались.

Отказаться от сауны и алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует вести себя после вакцинации. Необходимо внимательно отнестись к своему здоровью.

У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром, в частности повысится температура. Такая реакция организма считается нормальной. Можно принимать жаропонижающие или противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации необходимо ограничить физические нагрузки. Нельзя посещать сауну, а вот принимать душ можно спокойно. Также в течение этих трех дней лучше воздержаться от употребления алкоголя.

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться в течение 35-42 дней, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.