люди идут по городу

208 новых случаев коронавируса выявили во Владимирской области 

Три человека скончались

Владимирская область продолжает ставить антирекорды по числу новых заболевших коронавирусом. По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 208 жителей Владимирской области. Это на 9 человек больше, чем было накануне.

Лидер по заболеваемости по-прежнему город Владимир, где за последние 24 часа лабораторно подтверждены 59 случаев коронавируса. На втором месте – Муромский район с 27 заболевшими. На третьем – Гусь-Хрустальный район, где заразились 26 человек. 15 случаев новой коронавирусной инфекции выявлены в Ковровском районе; по 10 — в Александровском и Суздальском; 9 — в Юрьев-Польском, 8 — в Петушинском, 7 — в Вязниковском; по 6 — в Меленковском и Киржачском; по 5 — в Собинском, Судогодском, и Камешковском; 4 — в Селивановском, по 3 — в Гороховецком районе и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 36 177 случаев заболевания.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 4 ковидные койки в Юрьев-Польской центральной районной больнице. С 7 июля больных коронавирусом начнут принимать в хирургическом корпусе областной клинической больницы во Владимире. Здесь будет развернут инфекционный госпиталь на 180 коек.

По состоянию на 29 июня в медицинских организациях региона действует 1461 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 80%. Свободными остаются 293 койки. За последние сутки выздоровели 193 жителя Владимирской области, трое скончались.

Отказаться от сауны и алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует вести себя после вакцинации. Необходимо внимательно отнестись к своему здоровью.

женщина на приеме у врача

Врачи рекомендуют после прививки соблюдать ряд правил

У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром, в частности повысится температура. Такая реакция организма считается нормальной. Можно принимать жаропонижающие или противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации необходимо ограничить физические нагрузки. Нельзя посещать сауну, а вот принимать душ можно спокойно. Также в течение этих трех дней лучше воздержаться от употребления алкоголя.

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться в течение 35-42 дней, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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