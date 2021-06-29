199 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 199 случаев заболевания COVID-19. Это на два случая больше, чем накануне.

В лидерах по количеству инфицированных город Владимир. Положительные тесты на ковид получили 55 человек. На втором месте Муромский район, где выявили 25 случаев заболевания. На третьем – Гусь-Хрустальный район с 22 заболевшими. 16 случаев подтверждены в Ковровском районе, 11 — в Александровском, 10 — в Петушинском, 8 — в Суздальском, по 7 – в Юрьев-Польском, Меленковском, Собинском и Киржачском, 6 — в Камешковском, 5 — в Вязниковском, 4 — в Гороховецком, по 3 — в Селивановском и Судогодском, 2 – в городе Радужном, 1 — в Кольчугинском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 35 969 случаев заболевания.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, дополнительно развернули 30 ковидных коек в Собинской районной больнице. Таким образом, по состоянию на 28 июня в медицинских организациях региона действуют 1457 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 80%. Свободными остаются 300 коек.

За прошедшие сутки выздоровели 192 жителя Владимирской области, три человека не справились с коронавирусом и его осложнениями.

Защитить от опасного заболевания призвана вакцинация. Накануне во Владимирскую область поступила партия препаратов от коронавируса. Речь идет о 17 400 дозах вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Расширенная диспансеризация

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с 1 июля в стране стартует программа расширенной диспансеризации. Углубленное медицинское обследование смогут пройти и граждане, переболевшие ковидом.

— Первые в списке — это пациенты, перенесшие COVID-19. Мы будем приглашать тех, кто перенес его от двух до шести месяцев назад. Вторая группа — пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, которых мы будем приглашать в период стабильной эпидемической ситуации, поскольку часть помощи была ранее отложена. Сейчас очень важно оценить их состояние и держать под контролем болезнь. Третий поток — люди, которые не обращались за медицинской помощью два и более года, — цитирует «Российская газета» Михаила Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что реализация программы в субъектах РФ будет напрямую зависеть от эпидемической обстановки. В регионах, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложная, сроки старта программы могут быть перенесены.

Расширенная диспансеризация включает семь обязательных исследований.

В их числе — общий и биохимический анализ крови, измерение сатурации, тест с ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Исходя из результатов обследования врачи определят риски развития хронических заболеваний и при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он включает ЭКГ, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.