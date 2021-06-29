люди идут по городу

199 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Число инфицированных продолжает расти

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 199 случаев заболевания COVID-19. Это на два случая больше, чем накануне.

В лидерах по количеству инфицированных город Владимир. Положительные тесты на ковид получили 55 человек. На втором месте Муромский район, где выявили 25 случаев заболевания. На третьем – Гусь-Хрустальный район с 22 заболевшими. 16 случаев подтверждены в Ковровском районе, 11 — в Александровском, 10 — в Петушинском, 8 — в Суздальском, по 7 – в Юрьев-Польском, Меленковском, Собинском и Киржачском, 6 — в Камешковском, 5 — в Вязниковском, 4 — в Гороховецком, по 3 — в Селивановском и Судогодском, 2 – в городе Радужном, 1 — в Кольчугинском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 35 969 случаев заболевания.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, дополнительно развернули 30 ковидных коек в Собинской районной больнице. Таким образом, по состоянию на 28 июня в медицинских организациях региона действуют 1457 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 80%. Свободными остаются 300 коек.

За прошедшие сутки выздоровели 192 жителя Владимирской области, три человека не справились с коронавирусом и его осложнениями.

Защитить от опасного заболевания призвана вакцинация. Накануне во Владимирскую область поступила партия препаратов от коронавируса. Речь идет о 17 400 дозах вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Расширенная диспансеризация

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с 1 июля в стране стартует программа расширенной диспансеризации. Углубленное медицинское обследование смогут пройти и граждане, переболевшие ковидом.

Первые в списке — это пациенты, перенесшие COVID-19. Мы будем приглашать тех, кто перенес его от двух до шести месяцев назад. Вторая группа — пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, которых мы будем приглашать в период стабильной эпидемической ситуации, поскольку часть помощи была ранее отложена. Сейчас очень важно оценить их состояние и держать под контролем болезнь. Третий поток — люди, которые не обращались за медицинской помощью два и более года, — цитирует «Российская газета»  Михаила Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что реализация программы в субъектах РФ будет напрямую зависеть от эпидемической обстановки. В регионах, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложная, сроки старта программы могут быть перенесены.

пациенты в поликлинике

Переболевших коронавирусом ждет расширенная диспансеризация

Расширенная диспансеризация включает семь обязательных исследований.

В их числе — общий и биохимический анализ крови, измерение сатурации, тест с ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Исходя из результатов обследования врачи определят риски развития хронических заболеваний и при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он включает ЭКГ, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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