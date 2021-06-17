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17 тысяч доз вакцин от коронавируса поступили во Владимирскую область

Для закрытия очереди надо в 4 раза больше

Во Владимирскую область поступила очередная партия препаратов от коронавируса. Речь идет о 17 400 дозах вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Андрей Трохин. Все вакцины уже распределены по медицинским учреждениям области.

 Две тысячи поступят во Владимир.

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Сотрудники общепита вакцинируются от ковида

Больше всего вакцин – 1500 доз – направлено в Александровскую районную больницу, 1400 доз – в Центральную городскую больницу Коврова, по 1000 доз – в городскую больницу № 2 Владимира, городскую поликлинику № 1 Владимира, Ковровскую городскую больницу № 2, Муромскую городскую больницу № 3, клиническую больницу «РЖД-Медицина» Мурома, Вязниковскую и Собинскую районные больницы, — сообщает облздрав.

Очередь на вакцинацию

При этом, чтобы закрыть очередь, которая образовалась в последнее время, надо, как минимум, в 4 раза больше препаратов. О дефиците вакцин заявила на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, врио вице-губернатора Ольга Гребнева. По ее словам, на момент проведения пресс-конференции, чтобы обеспечить ту запись, которая была, необходимо было 70 тысяч доз препаратов.

Мы хотим привить людей, — отметила врио вице-губернатора. – Специалисты есть, пункты открыли, дайте только вакцину. Люди пошли вакцинироваться. Испугались, потому что болеет молодой возраст.

Ольга Гребнева

Врио вице-губернатора Ольга Гребнева рассказала о нехватке вакцин

На данный момент в день прививку от коронавируса получают от полутора до двух тысяч жителей области. И этого недостаточно. Просьбу выделить на область больше вакцин отправили в Министерство здравоохранения страны. До 1 июля, отметила врио вице-губернатора, ждем, как минимум, 40 тысяч доз.

В первой пятерке снизу

Ажиотаж на вакцинацию появился во Владимирской области только на прошлой неделе. Одни испугались роста числа зараженных ковидом. Сегодня, к примеру, был установлен рекорд суточного роста числа заболевших. Других настойчиво попросили сделать укол на работе. Врачи говорят, что стало много коллективных заявок от промышленных предприятий, которые ринулись оформлять паспорта коллективного иммунитета. В результате свободных ячеек для записи в прививочный кабинет нет.

Я записалась на вакцинацию еще в прошлый вторник. Заявку оставила на сайте Госуслуги. Меня поставили в лист ожидания, чтобы потом в личном кабинете уточнить время и место прививки. Пока ни ответа, ни привета, — говорит жительница Владимира Дарья.

Скрин с госуслуг

Желающих пройти вакцинацию записывают в лист ожидания. Скрин с сайта gosuslugi.ru

Насколько точно увеличилось количество желающих пройти вакцинацию — неизвестно. Но количество людей около прививочных кабинетов – показатель объективный. Чтобы сделать укол без предварительной записи, люди отправились в торговые центры. В «Глобусе» образовалась очередь. А еще 10 дней назад желающих надо было зазывать к врачам. Область, по словам Ольги Гребневой, была в первой пятерке снизу по количеству провакцинированного населения.

В Глобусе выстроилась очередь на вакцинацию

В «Глобусе» выстроилась очередь на вакцинацию

Прививку от коронавируса сделали 20% от плана.

Сейчас прививку от ковида сделали 131 тысяча жителей региона, из них свыше 107 тысяч человек получили второй компонент вакцины. Но, учитывая, что в регионе проживают больше одного миллиона трехсот тысяч жителей, процент людей, сделавших укол, небольшой. Чуть лучше показатель, который говорит о плановых значениях. Если для коллективного иммунитета надо, чтобы прививку сделали 60% человек, то у нас от этой цифры вакцину получили 20%. И этого пока явно недостаточно. Вирус опережает тех, кто решился сделать прививку.

Фото «Призыва»

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель

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