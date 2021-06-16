16-летний подросток на питбайке пострадал в ДТП в Судогодском районе

В ДТП пострадал несовершеннолетний. Накануне в селе Чамерево Судогодского района 16-летний водитель питбайка «BSE» столкнулся с автомобилем «ВАЗ». По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, около 13.20 71-летний водитель «ВАЗа» при съезде с дороги на парковку перед магазином не предоставил преимущество в движении двухколесному транспорту. В результате ДТП водитель питбайка получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

ДТП с несовершеннолетними

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, что в последнее время участились ДТП с участием несовершеннолетних. С начала года только на территории Владимира зарегистрировано 16 аварий с детьми.

— Большинство детей пострадали в качестве пешеходов. Также в последнее время участились случаи, когда несовершеннолетние участвуют в ДТП в качестве водителей различных транспортных средств. С этой целью во всех школах областного центра, где организованы летние лагеря, проводятся мероприятия по профилактике ДТП, — уточнил «Призыву» старший инспектор городского отдела ГИБДД Владимира Валерьян Шируков.

Подростки забывают о том, что они уязвимы, не используют защитные средства, световозвращающие элементы. Зачастую такие ДТП заканчиваются трагически.

— Приобретая ребенку велосипед или иной вид двухколесного транспорта, родители часто не заботятся о том, чтобы он знал и соблюдал правила дорожного движения, имел необходимые навыки управления, — отмечают правоохранители.

Сотрудники Госавтоинспекции разъясняют, что управлять скутером разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста и имеющим водительское удостоверение категории «М» (предназначена для тех, у кого никогда не было и нет водительского удостоверения) либо любой открытой старшей категории. Если мощность двигателя транспортного средства более 50 куб. см и до 125 куб. см, необходимо получить категорию «А1».

Родителей подростков правоохранители настоятельно просят обратить внимание на эти требования, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.

5 человек погибли за неделю

Всего за минувшую неделю на дорогах Владимирской области произошло 29 ДТП. 5 человек погибли, 32 получили травмы. Среди них 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. 86 водителей, которых останавливали сотрудники Госавтоинспекции, управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказывались от прохождения медицинского освидетельствования.