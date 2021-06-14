14-летняя девочка пропала в Кольчугинском районе

Во Владимирской области ведутся поиски 14-летней девочки. Юная жительница Кольчугинского района пропала 9 июня. С этого времени о подростке нет никакой информации. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-серые (каре), глаза голубые. Была одета в тёмно-синюю джинсовую куртку, разноцветный сарафан и серые босоножки.

Вся оперативная информация по поиску размещена в официальной группе волонтеров «Лиза Алерт».

Куда мог направиться подросток — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о местонахождении девочки, позвоните инфоргам поиска по телефонам 8-910-091-75-82 и 8-905-055-26-49.

Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

«Лиза Алерт» — поисково-спасательный отряд, занимающийся поисками пропавших людей. Он возник практически стихийно в октябре 2010 года после поисков пятилетней Лизы Фомкиной, вместе с тетей заблудившейся в лесу рядом с Орехово-Зуево.

173 пропавших

Волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали статистику по розыску пропавших людей. Она тревожная. С начала года и по 31 мая эта организация получила 156 заявок на поиск 173 человек.

Согласно статистике волонтеров, жители Владимирской области чаще пропадают в городской среде — 137 человек с начала года. В лесах потерялись 36 человек. Однако грибное лето может кардинально изменить эти цифры, в разы добавив работы волонтерам. Яркий пример тому — прошлые годы. Так, в 2019 году волонтеры получили рекордное количество заявок на поиск людей, ушедших за «дарами природы».

Среди пропавших с начала года значились 46 несовершеннолетних. Всех нашли живыми. Всего же нашли 149 пропавших. Из них 15 человек погибшими. До сих пор остаются не найдены 10 человек.

За все время существования в отряд «Лиза Алерт» поступили заявки на поиск более 23 тысяч детей. За 2020 год — 6,5 тысячи детей. Это цифры по стране, и они огромные. Во Владимирской области в прошлом году искали 115 детей. Из них 113 вернулись домой. К сожалению, двоих детей нашли погибшими.

«Призыв» уже рассказывал о поиске 13-летнего мальчика в Александрове и двух сбежавших из детского дома подростках. К счастью, их удалось найти.