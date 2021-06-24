139 человек за сутки заболели коронавирусом во Владимирской области

За минувшие 24 часа во Владимирской области лабораторно подтверждены 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщило региональное управление Роспотребнадзора, Это на 18 случаев больше, чем накануне.

В лидерах по инфицированным – город Владимир, где положительные тесты на COVID-19 получил 31 человек. На втором месте – Муромский район с 16 заболевшими, на третьем – Гусь-Хрустальный район, где заразились 15 человек. 8 случаев заболевания выявлены в Ковровском районе; по 7 — в Александровском и Петушинском; по 6 — в Суздальском и Судогодском; по 5 — в Селивановском, Вязниковском, Юрьев-Польском и Собинском; по 4 — в Меленковском, Камешковском, Гороховецком, Киржачском и в городе Радужном; 3 — в Кольчугинском.

Всего во Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 35 047 случаев заболевания.

Выздоровели за последние сутки 135 жителей региона, умерли трое. На данный момент болеют 1236 человек.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 85 ковидных коек: 55 – в Камешковской районной больнице, 30 – в городской больнице № 2 г. Владимира.

Таким образом, по состоянию на 23 июня в медицинских организациях региона действуют 1147 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 86,6%, свободными остаются 154 койки.

В гостиницу – по сертификату или ПЦР-тесту

Вчера губернатор Владимирской области внес дополнение в указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно ему с 15 июля во Владимирской области в гостиницах и иных местах для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом, шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан допускается при условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней.

Напоминаем, что с 21 июня в регионе действует ряд ограничительных мер. Они касаются проведения мероприятий на открытом воздухе, работы учреждений культуры и предприятий общественного питания. Организациям Владимирской области рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на «удаленку».

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).