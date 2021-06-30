ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей

ВТБ за все время действия программы с господдержкой выдал более 100 тысяч кредитов на сумму свыше 330 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж составляет 20%. По прогнозам ВТБ, общий объем выдач всех игроков с начала работы по программе к 1 июля составит 570 тысяч кредитов на 1,7 трлн рублей. ВТБ во Владимире выдал 380 льготных кредитов на общую сумму более 800 млн рублей.

«Льготные условия во время пандемии стали значимой поддержкой для сотен тысяч российских семей и строительной отрасли. Мы первым из банков обеспечили для наших клиентов доступ к госпрограмме, в итоге выдав каждый пятый кредит по ней на рынке. К моменту ее завершения в текущих условиях 1 июля мы планируем обеспечить итоговые продажи в пределах 340 млрд рублей», ­- прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней в ВТБ стали Москва и область (объем выдач превышает 135 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (34 млрд), Республика Татарстан (свыше 11 млрд), Новосибирская (11 млрд) и Ростовская (10 млрд) области и Краснодарский край (свыше 10 млрд). Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

Эксперт ипотечного рынка также отметил, что общий объем продаж по льготной ипотеке стал рекордным за всю историю господдержки в России. «По нашим оценкам, к дате окончания программы (1 июля) банки реализуют по ней порядка 570 тысяч кредитов на 1,7 триллиона рублей. По объему это почти 29% от всей ипотеки, выданной за период действия программы», — добавил Евгений Дячкин.

Клиентам, которые планируют получить кредиты по текущим условиям, стоит помнить, что их действие ограничено 1 июля включительно. В настоящее время ставка в рамках программы с господдержкой для клиентов ВТБ с первоначальным взносом от 20% составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8 и 5,9% соответственно.

Специалисты ВТБ также отмечают, что после 1 июля повышенным спросом у клиентов будет пользоваться программа госсубсидирования для семей с детьми. «В новых условиях особенно значимой становится поддержка семей с одним ребёнком и более, рожденными после 1 января 2018 года. Они смогут оформить кредит или рефинансировать полученную в другом банке ипотеку еще по более низкой ставке. С 24 июня мы начали принимать заявки по обновленным условиям программы и предлагаем таким клиентам ставку 5%, что позволит им существенно снизить свою финансовую нагрузку», — отметил Евгений Дячкин.

Банк ВТБ (ПАО)