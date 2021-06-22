101 житель Владимирской области заболел коронавирусом за последние сутки

Кривая заболеваемости COVID-19 в регионе продолжает расти. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки лабораторно подтвержден 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (на 8 больше, чем накануне).

Свободны 87 коек

Больше всего инфицированных во Владимире – 19 человек. На втором месте — Гусь-Хрустальный район, где положительные тесты на коронавирус получили 13 жителей. На третьем – Муромский район с 12 заболевшими. По 7 случаев COVID-19 выявлено в Петушинском и Ковровском районах, 6 — в Александровском, 5 — в Камешковском, по 4 — в Вязниковском, Юрьев-Польском и Собинском, по 3 — в Суздальском, Киржачском, Судогодском и Меленковском, по 2 — в Селивановском, Гороховецком, Кольчугинском районах и в городе Радужном.

Всего во Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 34 787 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 21 июня в медицинских организациях региона развернуты 1003 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято 91,3%, свободными остаются всего 87 коек.

Количество выздоровевших за сутки по-прежнему меньше количества заболевших: 75 против 101. Победили коронавирус за все время пандемии 32 302 жителя региона. Умерли от болезни и ее осложнений 1251 человек, один из них – за минувшие сутки.

Более 1000 владимирцев ждут прививку

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Запись открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru и на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru. Также записаться можно по Единому номеру 122 или обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

По данным владимирской мэрии, к 21 июня в медицинских учреждениях областного центра первым компонентом вакцины привились 34 617 владимирцев. Оба компонента получили 29 387 жителей города. Очереди на прививку в больницах ожидают 1029 человек.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также аллергикам. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания COVID-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.