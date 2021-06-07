Запланирован ремонт ДК Лакинска. Фото из архива ДК

100 миллионов рублей бросили на культуру дополнительно

Деньги пойдут на ремонт учреждений культуры

100 миллионов рублей дополнительно выделили на сферу культуры Владимирской области. Большая часть средств пойдет на ремонт учреждений культуры. Приведут в порядок сельские и районные клубы, центры и ДК, часть денег направят на укрепление их материальной базы.

Дополнительная сумма в бюджете появилась за счёт налоговых поступлений. Их собрали за 1-й квартал 2021 года выше запланированного. Организации, работающие во Владимирской области, заплатили дополнительно налогов на сумму почти 2 миллиарда рублей.

Клубные деньги

Свыше 20 миллионов рублей направят на ремонт фасада и внутренних помещений Лакинского городского дома культуры. Такую же сумму вложат в капремонт культурно-досугового центра в селе Вахромеевское Камешковского района. На капитальный ремонт кровли и фасада Центра культуры и досуга в Собинке потратят 19 миллионов рублей. Около 14 миллионов рублей пойдет на Добрятинское клубное объединение в Гусь-Хрустальном районе. Вольгинскому культурно-досуговому центру досталось 5 миллионов рублей.

В целом из областного бюджета-2021 потратят на культуру 1,6 миллиарда рублей.

Артистам нужны новые костюмы и музыкальные инструменты

Неотложный ремонт потребовался и областным учреждениям культуры. Около 5 миллионов рублей получит Областной Дворец культуры и искусства на устранение нарушений пожарной безопасности. Свыше 10 миллионов рублей выделят на Владимирский областной театр кукол. Там установят системы видеонаблюдения, переоснастят автономную систему вентиляции. Сейчас в театре обновляют фасад здания.

Развиваем базу

Плановые работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры пройдут в четырёх районах области на общую сумму почти 200 миллионов рублей. Мебель и оборудование купят в культурно-досуговые центры деревни Липна и посёлка Городищи Петушинского района, а также посёлка Новки Камешковского района. Обновят зрительный зал в ДК Копнинского сельского поселения Собинского района.

Пройдут ремонты в домах культуры населённых пунктов Струнино, Сергеиха, Папулино, Денятино.

В новых стенах с хорошим ремонтом и выступать приятнее 

В рамках реализации регионального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» на строительство Дома культуры на 95 мест в селе Рождествено Собинского района в этом году потратят 27 миллионов рублей. На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра Александрова предусмотрено 5 миллионов рублей.

По нацпроекту «Культура» модульные библиотеки появятся в Муроме, Александрове и Петушинском районе. Их обеспечат Интернетом и подпиской на электронные издания.

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Анна Тумановская

Фото из архива ДК Лакинска 

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