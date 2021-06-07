100 миллионов рублей бросили на культуру дополнительно

100 миллионов рублей дополнительно выделили на сферу культуры Владимирской области. Большая часть средств пойдет на ремонт учреждений культуры. Приведут в порядок сельские и районные клубы, центры и ДК, часть денег направят на укрепление их материальной базы.

Дополнительная сумма в бюджете появилась за счёт налоговых поступлений. Их собрали за 1-й квартал 2021 года выше запланированного. Организации, работающие во Владимирской области, заплатили дополнительно налогов на сумму почти 2 миллиарда рублей.

Клубные деньги

Свыше 20 миллионов рублей направят на ремонт фасада и внутренних помещений Лакинского городского дома культуры. Такую же сумму вложат в капремонт культурно-досугового центра в селе Вахромеевское Камешковского района. На капитальный ремонт кровли и фасада Центра культуры и досуга в Собинке потратят 19 миллионов рублей. Около 14 миллионов рублей пойдет на Добрятинское клубное объединение в Гусь-Хрустальном районе. Вольгинскому культурно-досуговому центру досталось 5 миллионов рублей.

В целом из областного бюджета-2021 потратят на культуру 1,6 миллиарда рублей.

Неотложный ремонт потребовался и областным учреждениям культуры. Около 5 миллионов рублей получит Областной Дворец культуры и искусства на устранение нарушений пожарной безопасности. Свыше 10 миллионов рублей выделят на Владимирский областной театр кукол. Там установят системы видеонаблюдения, переоснастят автономную систему вентиляции. Сейчас в театре обновляют фасад здания.

Развиваем базу

Плановые работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры пройдут в четырёх районах области на общую сумму почти 200 миллионов рублей. Мебель и оборудование купят в культурно-досуговые центры деревни Липна и посёлка Городищи Петушинского района, а также посёлка Новки Камешковского района. Обновят зрительный зал в ДК Копнинского сельского поселения Собинского района.

Пройдут ремонты в домах культуры населённых пунктов Струнино, Сергеиха, Папулино, Денятино.

В рамках реализации регионального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» на строительство Дома культуры на 95 мест в селе Рождествено Собинского района в этом году потратят 27 миллионов рублей. На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра Александрова предусмотрено 5 миллионов рублей.

По нацпроекту «Культура» модульные библиотеки появятся в Муроме, Александрове и Петушинском районе. Их обеспечат Интернетом и подпиской на электронные издания.