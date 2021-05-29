Знаете ли вы правила дорожного движения?

Как поступить пешеходу, изображенному на картинке?

в любом месте, где есть пешеходный переход

перед и за регулировщиком

Как пешеходам следует переходить проезжую часть в данном случае?

только по подземному переходу и никак иначе

если нет движущегося автотранспорта

если пешеходы очень торопятся

Когда можно переходить дорогу, не используя имеющийся подземный переход?

Где в городе следует ожидать общественный транспорт?

При отсутствии тротуаров как пешеходы должны передвигаться по обочине проезжей части?

Сколько раз пешеходу нужно посмотреть вправо и влево, чтобы перейти на другую сторону проезжей части?

достаточно одного раза

сколько требуется, чтобы убедиться – опасности нет

можно вообще не смотреть, если переходить улицу по пешеходному переходу