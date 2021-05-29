Знаете ли вы правила дорожного движения?

Правила дорожного движения нужно знать всем: и автомобилистам, и тем, кто передвигается по улицам на велосипеде, и пешеходам. Незнание или игнорирование правил имеет печальные последствия и часто заканчивается авариями и травмами всех участников движения. Чтобы избежать неприятностей подобного характера, родители и воспитатели начинают рассказывать детям с 5-6 лет, как правильно вести себя на проезжей части, объяснять права и обязанности пешеходов. А сами взрослые хорошо ли помнят Правила дорожного движения, например, касающиеся пешеходов? Проверьте себя с помощью этого теста!