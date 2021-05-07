Жителям Владимирской области предлагают прошагать до Берлина

Жителям Владимирской области предложили присоединиться к акции «Дойти до Берлина», которая стартует по всей стране уже завтра, 8 мая. В честь празднования 76-летия Победы организаторы предлагают дойти до Берлина в режиме онлайн. На это выделено 12 соревновательных дней. Победителем акции станет команда, набравшая наибольшее среднеарифметическое количество шагов.

—Наша акция приурочена к празднованию Дня Победы и майским каникулам, продлённым с целью противодействия распространению COVID-19. Символическая акция «Дойти до Берлина» не требуют массовых стартов, позволяет формировать индивидуальные графики ходьбы, избежать массовых скоплений людей и соблюдать все необходимые противоэпидемиологические предписания, поскольку подсчёт шагов ведётся с помощью мобильного приложения индивидуально», — рассказывает вице-президент Лиги здоровья нации, инструктор ЗОЖ Николай Кононов.

Для участия в акции необходимо сформировать команду от 20 до 100 человек и подключиться к мобильному приложению «Человек идущий». Скачать его можно в Google Play и AppStore. Приложение ведет подсчёт шагов каждого участника в реальном времени, а также формирует рейтинги команд.

Акция продлится до 19 мая.

Участие в акции может принять любой, вне зависимости от возраста. От каждого участника соревнований в командный зачёт засчитывается не более 100 000 шагов в день. Победителем акции станет команда, набравшая наибольшее среднеарифметическое количество шагов за все дни проведения акции.

Всем участникам акции организаторы обещают начислить бонусы за шаги, которые можно будет конвертировать в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. Самые активные команды получат призы и подарки от партнёров акции.

Движение – это жизнь

По мнению экспертов, ходьба – это лучший способ для поддержания здоровья. Проходить в день 10 тысяч шагов и более — самый простой способ восстановиться после долгой зимы. Кроме того, интервальные пешие прогулки выступают отличной альтернативой бегу. Они подойдут также пожилым, людям с избыточным весом и с проблемами с суставами.

Ходьба имеет очевидные преимущества в поддержании функционирования нашего организма с возрастом, улучшении здоровья сердечно-сосудистой системы, помогает сбросить жировую массу и поддерживать мышечную массу, а также помогает поддерживать плотность костной ткани.

Не менее полезна и скандинавская ходьба. О преимуществах этого вида спорта среди других видов физической нагрузки «Призыву» рассказал владимирский инструктор по скандинавской ходьбе Ольга Тюлькова.