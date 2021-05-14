Жителям Владимирской области предлагают оценить качество медицинской помощи

Общероссийской народный фронт сообщает о проведении масштабного опроса на тему качества оказания первичной медицинской помощи. Пройдет он по всей стране. Принять участие в анкетировании приглашают и жителей Владимирской области.

Пациентам предложат ответить на вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи, скринингов и лабораторных исследований, лекарственного обеспечения, в том числе в сельских населенных пунктах, проблемами самолечения граждан. Кроме того, отдельная группа вопросов посвящена коронавирусной инфекции. Например, опрашиваемых спросят, как долго им пришлось ждать компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии? Есть вопрос и про вакцинацию от COVID-19. У тех, кто еще не привился, узнают о причине.

Пройти опрос можно перейдя по следующей ссылке.

Опросы пройдут не только среди пациентов, но и медицинских работников.

— В эти анкеты входят вопросы, прежде всего касающиеся качества труда, перегрузок на работе, – это важные моменты для каждого медицинского работника на сегодняшний день. Также мы хотим понять, насколько медучреждения обеспечены лекарственными средствами, есть ли нужда в медицинском оборудовании, и если есть, то в каком. Не менее важный вопрос – выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией, — уточнила глава исполкома Народного фронта во Владимирской области Виктория Дерипаско.

У медработников также спросят о том, что их не удовлетворяет в работе, и предложат высказаться о том, какие нововведения помогут улучшить качество оказываемой медицинской помощи, а также облегчат рабочий процесс.

Пройти опрос медицинские работники смогут, перейдя по следующей ссылке.

Совместно с ОНФ в мониторинге примут участие Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации и Всероссийский союз пациентов. Итоги мониторингов будут направлены для использования в работе в Минздрав России, Правительство Российской Федерации и администрацию президента.

Цель мониторинга – оценить качество оказания медицинских услуг и эффективность организации работы первичного звена здравоохранения, выявить проблемы, с которыми сталкиваются как медики, так и пациенты.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителей Владимирской области бесплатно обследуют на меланому. Ежегодная акция состоится 24 мая в областном кожно-венерологическом диспансере. В этот день все желающие могут пройти бесплатный медицинский осмотр для исключения злокачественного заболевания кожи.

Запись на прием к врачу-дерматологу уже открыта. Сделать это можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 2000-345 или на сайте проекта melanomaday.ru. Там же вы можете заполнить анкету пациента-участника. Она упростит работу врача. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Перед походом к врачу запишите на листочек все, что вас беспокоит.