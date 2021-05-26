Жителям Владимира предложили выбрать название для нового сквера

Новый сквер во Владимире, который появится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, пока не имеет названия. Выбрать его предлагают жителям областного центра. На общественное обсуждение вынесли три варианта: сквер Победы, Патриот и Патриотический сквер. Голосование проходит на сайте мэрии. Правда, неактивно. На момент написания материала свои голоса отдали всего 24 человек. Большинство, 16 человек, поддержали первый вариант – сквер Победы. При этом пресс-служба мэрии уточняет: можно выбирать не только из трех вариантов, но и предложить собственный вариант названия.

Новый сквер разместиться на 3,5 гектара.

Два этапа работ

Благоустройство нового городского пространства в областном центре стартовало в апреле. Работы разбили на два этапа. На первом этапе благоустраивается часть сквера вдоль Октябрьского проспекта. К 12 июня здесь появятся вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливневой канализации и электроснабжения для устройства уличного освещения. К этому же сроку в сквере сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 кв. метров, подготовят 8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей построят велодорожку общей площадью 890 кв. метров.

В день завершения первого этапа работ вдоль аллей высадят 80 алтайских кедров, которые хорошо приживаются в наших условиях. Кедры высадят уже взрослые, 20-летние, высотой около 2 метров. Всего же в сквере будет несколько сотен деревьев различных пород — больше, чем старых и опасных деревьев, которые пришлось вырубить при проведении благоустроительных работ, успокаивает горожан мэрия.

Финансировать строительство сквера будут спонсоры.

На втором этапе работ, которые запланированы на 2022 год, в сквере появятся фонтан, санузлы, небольшая сцена, детский городок, площадка для размещения полевой кухни. В выставочном павильоне разместится информация обо всех владимирцах, погибших в Великой Отечественной войне, о воинах-интернационалистах. По задумке городской администрации, там же может разместиться небольшой музей с образцами советского оружия, в том числе производившегося на заводах Коврова. Сквер по периметру будет огражден. Также на втором этапе в будущем году будут оборудованы входные группы.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в будущем сквере деревья удаляют с птичьими гнездами.