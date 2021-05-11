Жителя Владимира отправят в колонию за вождение в нетрезвом виде

Владимирца оправят в колонию за управление автомобилем в пьяном виде. Приговор 28-летнему мужчине вынес Фрунзенский районный суд. Ранее водитель уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности по той же причине, но это не мешало ему вновь садиться за руль в состоянии опьянения.

Первый раз мужчину остановили пьяным 20 октября 2020 года. В ночное время он ехал на автомобиле ВАЗ-21093. Пьяного водителя сотрудники ГИБДД задержали на Суздальском проспекте в областном центре. От прохождения медицинского освидетельствования водитель тогда отказался, на него составили протокол.

Вину автомобилист полностью признал.

На суде свою вину мужчина признал полностью. Однако государственный обвинитель настаивал на назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы на длительный срок. Суд с этой позицией согласился.

— Согласившись с его позицией, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При этом суд мог вынести более суровое наказание. Максимальный срок лишения свободы по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ — два года лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования могут стоить нарушителям лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Гораздо более суровое наказание ждет рецидивистов. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Владимирской области сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения в подразделения полиции. Сделать это можно по телефону дежурной части ОР ДПС ГИБДД (4922) 54-16-65.

Ранее «Призыв» сообщал, как пьяная автоледи въехала в сарай в Ковровском районе. Инцидент произошел в деревне Пантелеево. Женщина не справилась с управлением транспортным средством и припарковалась в амбаре. Прав у автоледи не было.

Во Владимире нетрезвый водитель «Audi» не справился с управлением и пробил ограждение, которое отделяет проезжую часть от пешеходной дорожки. К счастью, в это время по нему не шли люди. Иначе трагедии было бы не избежать.