Жительницу Гусь-Хрустального будут судить за избиение сына

Жительница Гусь-Хрустального пойдёт под суд по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью своему 12-летнему сыну. По информации правоохранителей, за любое невыполнение своих требований мать избивала ребенка обрезком металлической трубы и выбивалкой для ковров. В результате побоев у мальчика образовывались болезненные раны. При этом медицинская помощь несовершеннолетнему не оказывалась, места ударов инфицировались и воспалялись.

— По результатам проведенного судебно-медицинского исследования у мальчика выявлены инфицированные раны ягодичной области, причинившие вред здоровью средней тяжести, — сообщала в прошлом году пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Женщина оставила ребенка в лесу

Подробности жестокого обращения с ребёнком сегодня публикует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области. В ненадлежащем исполнении родительских обязанностей обвиняют 39-летнию жительницу города стеклоделов. Она, по версии правоохранителей, жестоко и грубо обращалась со своим сыном больше года. Не заботилась о его развитии, а за любой проступок поднимала на сына руку.

Женщина избивала ребенка и не давала ему есть и пить.

Горе-мамаша запрещала ребенку полноценно питаться. Ребенок был ограничен в еде и воде. Женщина не обеспечивала сыну личную гигиену и даже запрещала мыться.

— Когда ребёнок сообщил обвиняемой, что собирается сбежать из дома, она вывезла сына в лесной массив возле города Гусь-Хрустальный и, оставив одного в автомобиле, ушла, при этом предложив ему также уйти в любом направлении, — сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.

Расследование завершено

Вину в совершенных преступлениях женщина не признала. В настоящий момент она ограничена в родительских правах, а мальчик находится под опекой бабушки. В ближайшее время жительница Гусь-Хрустального предстанет перед законом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.