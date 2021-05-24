Жители Злобино требуют отремонтировать дорогу

«Платим как в городе, а живём, как в деревне» — в один голос говорят жители деревень Злобино, Вилки, Аббакумово, Шепелево и Никулино. Это присоединённые к Владимиру территории. У них одна проблема — плохие дороги и нехватка общественного транспорта. К Аббакумово и Вилки вообще ведёт грунтовая дорога. Когда её размывает, людям приходится идти пешком.

Недоступная городская среда

До этих населённых пунктов не ходит ни автобус, ни мусоровоз. Один-два раза в сезон туда заезжает грейдер. Он подсыпает асфальтовую крошку на дорогу и выравнивает грунтовые ямы. К жителям Злобино добирается автобус, установлены даже два остановочных павильона с урнами, но дорога к ним частично разбита.

Один кусок дороги проложили до Злобино в 2015 году. Другой, до Шепелево и Никулино — в 2017-м. И остался участок в 400 метров длиной, который сплошь в ухабах и рытвинах.

— Нас сначала назвали микрорайонами Владимира, а потом снова перевели в деревни. Видимо, власти подумали, что в микрорайонах нужно инфраструктуру делать, а в деревнях и так сойдёт. Даже на указателях названия «микрорайон» стёрли. Ни город, ни село мы теперь. Только платим по городским тарифам, а ничего не имеем. Ни садиков, ни школ, ни поликлиник. Да ещё дорогу отремонтировать никак не могут. Шесть лет жалуемся, но толку ноль, — возмущаются жители Злобино.

Деревни Злобино, Аббакумово, Вилки, Шепелево и Никулино вошли в Октябрьский район Владимира в 2005 году

Жители Владимира смотрят на своих соседей из Вяткино Судогодского района. Там есть вся инфраструктура — социальные и образовательные учреждения, автобус ходит в 5 раз чаще, магазинов — в избытке. Дорогу туда постоянно ремонтируют, да ещё и очистные сооружения в этом году запустят. О таком жители городских деревень могут только мечтать.

Дорога к дому

Централизованных коммуникаций в этих уголках «города» отродясь не было. По бумагам что-то фигурировало, но на практике все пользуются своими скважинами и септиками.

Тем не менее, власти бодро рапортуют об экологическом пригороде и развитии индивидуального жилищного строительства. Поля упорно застраивают коттеджами, но дорог к ним нет.

К проблеме жителей Злобино и Аббакумово подключились эксперты общественной организации «Народный контроль». Писали обращения в администрацию города, встречались с руководителями управления ЖКХ, Центра управления городскими дорогами. Пока без видимого результата.

— Теперь мы подаем обращение в городскую прокуратуру на бездействие властей. Сделать сносно 400 метров дороги — разве это проблема? Подсыпка здесь совершенно не работает. Нужно класть настоящий асфальт. В Аббакумово есть родник, куда ездят люди со всего Владимира. В непогоду автобус на этом участке с трудом проезжает. Как можно игнорировать этот вопрос? — удивляется эксперт «Народного контроля» Сергей Федяев.

В 2021 году на транспорт и дорожное хозяйство Владимира выделено 1,6 миллиард рублей.

В нынешнем году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок 12 участков дорог. Лишь один из них ведёт к присоединенным территориям — от Заклязьменского в Бухолово. Сотни миллионов рублей возвращается в бюджет муниципалитета с транспортного налога, акцизов на топливо, штрафов за нарушения ПДД. Жители присоединенных территорий исправно платят транспортный налог и ждут, что на их же деньги сделают дороги и к их домам.