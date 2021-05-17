Жители Зауичья откопали в болотной грязи минерал вивианит

Среди грязи, в отвале у пруда, нет-нет да и мелькнёт что-то загадочное. Прозрачные кристаллы светло-зелёного цвета. Вынешь — быстро меняют окраску. Становятся небесно-голубыми. Эти находки сделали жители деревни Зауичье Камешковского района. Как оказалось, нашли они вивианит — красивый самоцвет, названный в честь английского политика и минералога Джона Генри Вивиана.

Цветные метаморфозы

Жители Зауичья в прошлом году на свои средства выкопали пожарный пруд. Мощные весенние палы происходят в этих местах регулярно — вот и решили обезопаситься. Копали поздней осенью. Весной пруд заполнился водой. А отвалы возле него обследовали любопытные селяне и дачники.

Место, где находится деревня и пруд, — болотистое. Находится в местности между двух рек: Печуга и Уечка. Толща торфяных отложений здесь составляет около полутора метров. Среди отвалов торфа и увидели новоявленные геологи проявления редкого болотного минерала — вивианита.

Другие названия вивианита: синяя охра, синяя болотная руда, железная синь, натуральный минеральный индиго.

— Вивианит — минерал уникальный. Оставаясь под землёй, он прозрачен и практически бесцветен. Но стоит ему оказаться на поверхности, как кристалл сначала становится голубоватым, потом сочно-синим, а ещё через время — почти чёрным, — пояснил учёный-географ Виктор Кузнецов.

Такие метаморфозы объясняются просто. Под землёй камень развивается без доступа кислорода. Но, оказавшись наружи, входящее в состав минерала железо окисляется. Вот и весь секрет.

Картины с голубым оттенком

Раньше вивианит использовали как сырьё для приготовления голубой и синей краски. Есть данные о применении его в иконописи, начиная со второй половины XIV века. Но как делали краску, теперь неизвестно. Секрет утрачен.

Минералы вивианита пользуются успехом у коллекционеров. Говорят, некоторые, наиболее эффектные могут стоить до тысячи американских долларов. В Зауичье вы такие вряд ли найдёте. Разве что для себя, на память. Но всё равно приятно.

Некоторые фрагменты ископаемой древесины также окрашены вивианитом в голубой цвет.

В Советской России интерес к железным рудам в центральных регионах страны возник в 1928 году. В 1930-1931 годах проведена разведка и поиски болотных руд во Владимирской и соседних областях. Но уже к 1945 году установлена экономическая нерентабельность их дальнейшей эксплуатации.

Ныне болотные руды наиболее массового залегания можно обнаружить в виде небольших, мощностью до одного метра, линз среди глинистых пород между реками Окой, Ушной и Унжей. А вивианит, как весьма необычное минеральное сырьё, возможно, ещё ждёт своего нового применения.

Другие дары болот

Вивианит образуется в толще торфа при разрушении растительных и животных остатков. То есть его месторождения — болота. Болотами Владимирщина богата. Торфом — тоже, особенно Мещёрская низменность. На долю Гусь-Хрустального района приходится 40% запасов области. Самые крупные месторождения — «Асерховское», «Тасинский Бор», «Курловское».

Но не только торф можно добывать в болотах нашего края. Среди разработанных пластов можно обнаружить другие интересные образования. Например, рыжие, ноздревато-пористые и тяжёлые болотные железные руды. Их часто называют ещё луговыми и дерновыми.

Большую роль в их образовании играют гетеротрофные железобактерии.

Именно ржавая бактериальная плёнка на поверхности воды между моховых кочек так часто попадается нам на глаза при ходьбе среди заболоченных мест. Так что происхождение болотной руды совсем не рудное. Сложены болотные руды гидрогетитом железа. Его содержание в подобных образованиях колеблется от 15 до 53%. В небольшом количестве они содержат и фосфор — всего 2-3%.

В древности они имели большое, даже стратегическое значение. Железо получали нагреванием легкоплавких болотных руд в кустарных горнах (домницах). Довольно хрупкий металл шёл на изготовления орудий труда и оружия, но совершенно не годился для отливки.

Всё это увидели жители Зауичья, не поленившись исследовать болотную грязь. Конечно, пруд был выкопан для противопожарных целей. Но позволил сделать и маленькие научные открытия обитателям живописной владимирской глубинки.