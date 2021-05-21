Жители Владимирской области смогут принять участие в онлайн-забеге Зеленый Марафон

5 июня во Всемирный день окружающей среды пройдет традиционный девятый по счету Зеленый Марафон Сбера.

Зеленый Марафон — это спортивный праздник, где можно пробежать дистанции: 4,2 км и 10 км.

Впервые в этом году жители Владимирской области из городов Александров, Муром и Ковров смогут присоединиться к любителям спорта и пробежать комфортную для себя дистанцию от 1 км в онлайн-формате. Для того, чтобы принять участие в онлайн-забеге, потребуется скачать себе на телефон приложение Зеленый Марафон (доступно для IOS и Android), зарегистрироваться и зафиксировать свой рекорд с помощью трекера, встроенного в приложение.

Участие в Зеленом Марафон» абсолютно бесплатное для всех желающих. Возраст и физическая подготовка будущих марафонцев также не имеет значения. Чтобы принять участие в забеге необходима предварительная регистрация на сайте www.greenmarathon.ru.

Для справки: Зеленый Марафон – это ежегодная социально-спортивная акция Сбера. В 2021 году марафон пройдёт в 180 городах России и планирует собрать свыше 180 000 участников. Главная цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и рассказать жителям России, как они могут помочь в их решении.