Жители и прокуратура через суд заставляют мэрию Владимира расселить дом

Жители дома на Разина, 4, во Владимире вместе с прокуратурой оспаривают в суде перенос сроков расселения своего аварийного жилища. Дом планировалось расселить в 2021 году, теперь называется 2023-й. Ответчики — администрация областного центра и управление ЖКХ. Первое заседание состоялось в Октябрьском районном суде.

Истцами выступили сами жители злополучного дома и органы прокуратуры.

Интересно, что прокуратура выступает защитником интересов неопределенного круга лиц. Формулировка неслучайная. Поскольку от обрушения здания могут пострадать не только его жители, но и прохожие. К тому же по соседству с аварийной постройкой находится школа № 41, и по тротуару на Разина каждый день ходят десятки детей.

На первое заседание суда пригласили всех жителей дома в качестве заинтересованных лиц. Судья Анна Веселова предоставила всем возможность задать напрямую вопросы представителям администрации и рассказать сторонам и суду об условиях проживания.

Справка. Двухэтажный деревянный дом на Разина, 4, построен в 1947 году. Признан аварийным в 2014-м после заключения «Владимиргражданпроекта». Поставлен на расселение на февраль 2020 года. Срок перенесён на апрель 2023 года. Сегодня предварительный износ здания — 75%. 14 квартир в доме принадлежат собственникам, 6 квартир — в муниципальном управлении. В доме проживают 43 человека.

Большинство жителей, выступивших в суде, живут в доме многие десятилетия. Те, кто помладше, — с рождения, кто постарше — с момента образования семьи. В доме выросли четыре поколения. Старшее уже умерло. Жители пенсионного возраста вспоминают, что их родители уже слышали обещания властей о расселении, но так и не дождались.

«Призыв» опубликовал на сайте и в соцсетях несколько репортажей об условиях проживания в злополучном доме. Эта весна для его обитателей оказалась особенно неудачной. После схода снега и таяния сугробов под полами стояла вода, трещины на полах и стенах увеличились, в санузлах перекосило унитазы, перестали закрываться двери. Об этом жители рассказали и в суде. Но представителей мэрии эта картина не впечатлила. Они считают, что в городе очень многие претендуют на расселение — есть те, кому надо переехать раньше.

Представители ответчика, работники администрации и управления ЖКХ:

В первоочередном порядке подлежат расселению граждане домов, признанных аварийными раньше других домов.

В настоящее время требуют расселения дома, признанные аварийными в 2012, 2013 и 2014 годах общей площадью 3856 квадратных метров.

Это 117 жилых помещений. Подлежат расселению 335 человек.

При самом оптимистичном раскладе мэрия города Владимира переселяет из аварийного жилья 50 человек в год. Если предстоит расселить еще 335 человек, то до дома на Разина очередь дойдёт лет через семь. Выходит, что и новый срок для тамошних жильцов — не последний? Прокуратура в корне не согласна с такой постановкой вопроса.

Представитель истца — прокуратуры города Владимира:

Прокуратура города полагает, что сроки расселения должны быть разумные и не могут быть установлены произвольно.

У нас есть разъяснения Верховного суда РФ, которые говорят, что сроки расселения не могут зависеть от каких-либо обстоятельств, в том числе от наличия свободных помещений, от наличия денежных средств.

Администрация Владимира настаивает, что вправе устанавливать любые сроки, потому что отсутствие средств и наличие очереди – объективные причины. Есть деньги — собственники жилья после оценки помещений независимыми экспертами получают компенсацию. Правда, на неё во Владимире, как правило, не купишь благоустроенную квартиру без оформления кредитов или привлечения собственных средств. Но это чиновников уже не касается: видимость законности соблюдена.

Большинство аварийцев такой расклад не устраивает, и они до последнего оттягивают подписание соглашение или пытаются судиться. В итоге мэрия заявляет, что такие их действия и замедляют движение очереди на расселение.

Кроме того, нанимателям жилых помещений должны предоставить готовое жилье аналогичной площади. Такого сегодня не строят. Поэтому мэрии, чтобы расселить один дом с муниципальным жильем, приходится вдвойне, а то и втройне платить, чтобы найти не только подходящее благоустроенное жилье, но ещё и с отделкой. Это тоже оттягивает ресурсы.

В итоге сроки расселения аварийных домов постоянно переносятся.

В марте-апреле в доме на Разина, 4, проводилось два сторонних обследования. Результаты одного из них готовы. Их озвучила судья.

Анна Веселова, судья Октябрьского районного суда:

Дана лишь оценка возможности эксплуатации здания в заданных условиях. Дальнейшая эксплуатация дома возможна лишь в нормальных условиях.

В случае увеличения нагрузки в виде скопления снега на крыше, увеличения скорости ветра, увеличения временной полезной нагрузки на межэтажные перекрытия, обрушение может произойти внезапно.

Таким образом, перенос сроков расселения до апреля 2023-го несет реальную угрозу жителям аварийного дома.

Проживание представляет опасность для жителей.

С этим представители администрации не согласились. Они считают, что муниципальная управляющая организация «МУП ГУК», обслуживающая дом, делает все необходимые ремонты и обслуживание, которые позволят простоять дому минимум три года. Жители, присутствовавшие на суде, посмеялись. Ведь руководитель управляющей организации Дмитрий Немков 30 апреля в ходе проверки дома едва не провалился в одной из квартир. Под ним треснул пол.

Тем не менее администрация настояла на том, чтобы в суд пригласили и представителей управляющей компании. В июне судебное разбирательство продолжится.