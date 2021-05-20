Житель Александровского района убил знакомую из-за беспорядка в квартире

Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Александровского района. По версии следствия, 36-летний мужчина убил свою знакомую. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в ковер и скинул в водоем. Тело женщины в одном из карьеров Александровского района обнаружили местные жители 17 мая. На место прибыли следственные органы.

Возбуждено дело по части 1-й статьи 105-й Уголовного Кодекса – убийство

Три дня спустя нашелся и подозреваемый. Это знакомый жертвы, 36-летний житель Александровского района. В случае, если его вина будет доказана, он может провести за решеткой до 15 лет.

По версии следствия, 16 мая этого года обвиняемый выпивал в гостях у своих друзей. В какой-то момент он решил навестить их соседку, которая по стечению обстоятельств тоже оказалась в подпитии. Дома у соседки был беспорядок. Мужчине это не понравилось.

Он дал женщине час на то, чтобы она убралась в квартире, иначе он примет меры. Как позже выяснило следствие, принятые меры – это не менее одного удара битой в область головы. Когда подозреваемый понял, что хозяйка квартиры мертва, он решил избавиться от тела.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в содеянном он признал. Расследование уголовного дела продолжается.

По итогам первого квартала 2021 года, во Владимирской области зарегистрировано 20 убийств, что на четыре меньше, чем в 2020 году. На 2,6% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Больше всего убийств совершено в Ленинском районе Владимира – три. Во Фрунзенском районе и Кольчугинском районе зафиксировано по два таких преступления. Раскрываемость данного вида преступлений составила 100 процентов. Такие данные приводит Следком.

Ранее мы писали, что во Владимире вынесли приговор троим местным жителям за жестокую расправу над 89-летней пенсионеркой. В деле была замешана внучка убитой. Резонансное преступление произошло в июле 2019 года.

Следствием и судом установлено, что внучка престарелой женщины со своим знакомым сначала похитили у пенсионерки 50 тысяч рублей. Затем, накопив долг, двое мужчин 22 и 29 лет обратились к знакомой, чтобы она заняла у своей бабушки 20 тысяч рублей. Пенсионерка отказала. Только вот приятелей это не устроило, и они сами нагрянули в ее квартиру.