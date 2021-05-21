Жалобы гражданина на действия МТУ Росимущества признаны необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступили жалобы граждан на действия организатора торгов – Межрегионального территориального Управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении торгов.

Заявители указывают, что задатки по двум лотам, перечисленные на счет МТУ Росимущества, не возвращены в установленный законом срок.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссия установила, что на момент рассмотрения дела задатки возвращены заявителям.

По результатам рассмотрения жалоб Комиссия приняла решение признать жалобы граждан необоснованными, т.к. МТУ Росимущества перечислило задатки после получения информации от организатора торгов ООО «АС –Групп».