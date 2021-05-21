Жалоба гражданина «Ш…» признана обоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России жалоба гражданина «Ш…» на действия организатора торгов –– ИП «К…» при проведении аукциона № 24 по продаже арестованного имущества признана обоснованной.

Организатору торгов – ИП «К…» выдано предписание — в срок до 02.06.2021 совершить действия, направленные на устранение нарушений порядка проведения аукциона: возвратить гражданину «Ш…» денежные средства, в общей сумме «…», перечисленные в качестве задатков для участия в аукционе по реализации имущества должника № 24 по лотам №№ 71, 75 , 76, 77, 79, 80.

О выполнении настоящего Предписания ИП «К…» сообщить во Владимирское УФАС России в срок до 04.06.2021 года, с приложением подтверждающих документов (копий платежных поручений с отметкой банка о совершении транзакции).