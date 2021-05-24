Жалоба гражданина на действия МТУ Росимущества признана необоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) поступила жалоба гр. В. на действия организатора торгов – Межрегионального территориального Управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении торгов.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

Судно «Федор Абрамов», пассажирский теплоход для перевозки пассажиров и грузов, грузоподъемность 80 т., год постройки судна 1962. Примечание: в соответствии с актом освидетельствования корпуса на 17.07.2013г. Техническое состояние – негодное.

Заявитель обжалует отказ организатора торгов от заключения договора купли-продажи.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина В. необоснованной, т.к. в действиях организатора торгов отсутствует нарушение действующего законодательства, организатор торгов действовал на основании постановления судебного пристава-исполнителя.