Жалоба гражданина на действия МТУ Росимущества признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия организатора торгов – Межрегионального территориального Управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении торгов.

Заявитель указывает, что отсутствуют сведения относительно технического и внешнего состояния автомобилей, также отсутствует возможность ознакомиться с транспортными средствами, по указанному адресу имущество не обнаружено.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина З. необоснованной, т.к. в действиях организатора торгов отсутствует нарушение действующего законодательства.