Жалоба гражданина на действия администрации МО Меленсковсий район признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия организатора торгов – администрации муниципального образования Меленковский район при проведении торгов.

Заявитель указывает, что организатор торгов незаконно отменил аукцион в нарушение п. 4 ст. 448 ГК РФ.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина «Д…» необоснованной, т.к. Земельный кодекс содержит специальную норму, содержащую указание на возможность отмены торгов по продаже (аренде) земельных участков.