Зелёный Марафон вместе с Аби

В преддверии одного из самых ожидаемых событий этого лета – ежегодного забега Зелёный Марафон — мы расскажем о владимирских компаниях — партнерах этого спортивного проекта. Сегодня речь пойдет о компании Аби, которая уделяет большое внимание развитию спортивной составляющей в своей корпоративной культуре, а также о том, как спортивный дух ее сотрудников помогает компании добиваться лидерства в отрасли.

Проект Зелёный Марафон проходит по всей России с 2012 года. Во Владимире проводится в четвертый раз, ежегодно привлекая все больше и больше участников. Например, в 2019 году Зеленый Марафон посетили более 5000 владимирцев, из них почти 1500 принимали непосредственное участие в самом забеге.

Аби — одна из крупнейших компаний Владимирской области и российский флагман по выпуску удобных и простых продуктов питания из мяса — не могла остаться в стороне и не поддержать этот яркий проект, объединяющий спортивные и экологические инициативы. Тем более что компания на постоянной основе уделяет большое внимание принципам устойчивого развития и формирования комфортной и безопасной рабочей среды на всех своих предприятиях.

ЗОЖ

Спорт — одна из приоритетных составляющих программы комфортной рабочей среды Аби. Спортивные мероприятия помогают не только укреплять здоровье сотрудников, но и настраивать и мотивировать на достижение высоких показателей в работе. Среди проектов Аби в этом направлении: партнерство с ведущими фитнес-клубами Владимира, поддержка корпоративной команды по мини-футболу – многократного призера различных турниров, проведение ежегодного турнира Аби по настольному теннису среди сотрудников.

Также компания активно поощряет участие своих сотрудников на региональных и всероссийских спортивных стартах. Например, работники завода «Стародворские колбасы» неоднократно представляли Аби на Лыжне России — самой массовой всероссийской лыжной гонке. И, конечно, сотрудники компании будут заявлены к участию в Зеленом Марафоне, тем более что каждый сможет выбрать комфортную для себя дистанцию – 4,2 км или 10 км.

КАЧЕСТВО

На протяжении 25 лет Аби обеспечивает россиян удобными и простыми в приготовлении продуктами питания из мяса. Принципы работы компании учитывают основные глобальные цели устойчивого развития, среди которых: хорошее здоровье и благополучие, индустриализация и инновации, а также ответственное потребление и производство. Продукты брендов Аби — «Вязанка», «Горячая штучка», «Стародворье» и «Ядрёна копоть» — это сытная, простая и удобная в приготовлении еда. Компания постоянно работает над улучшением рецептур выпускаемых продуктов, в т. ч. с целью сокращения добавленных насыщенных жиров и соли.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Аби использует современные упаковочные материалы, принимая во внимание инновационные достижения, ежегодно увеличивая количество экологичных решений. В 2020 году компания оптимизировала весовую упаковку сосисок и сарделек бренда «Вязанка», отказавшись от использования дополнительной этикетки из ламинированной пленки, что сократило общий объем упаковочных материалов на 7,5 тонны.

Говоря о мусоре, переработка которого является одной из самых насущных задач современного мира, нельзя не упомянуть о том, что Аби активно поддерживает инициативу по раздельному сбору мусора и его максимальному вовлечению во вторичное использование. На производственных площадках и в административных комплексах компании есть специальные контейнеры для раздельного сбора отходов, в т. ч. пластика, который в дальнейшем передается на вторичную переработку. Немного любопытных цифр: в рамках проекта «Вторая жизнь пластиковой бутылки» из собранного сотрудниками Аби в 2020 году пластика можно сделать 135 стульев или 750 футболок, а также изготовить наполнитель для 1070 курток или 1363 (!) пары спортивных кроссовок.

Зелёный Марафон пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?» во Всемирный день окружающей среды. Цель — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

Забег Зеленый Марафон — это не только спортивно-социальная акция, но и праздник для каждого. Всех пришедших ждет интерактивная развлекательная программа, мастер-классы и подарки. Как партнер Зелёного Марафона, Аби подготовила специальные призы для победителей забега, а также памятные подарки для участников акции.

До встречи 5 июня на Театральной площади!