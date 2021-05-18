Зелёный Марафон пройдет 5 июня во Владимире

В забегах примут участие профессиональные спортсмены и любители бега

5 июня на Театральной площади во Владимире пройдет Зелёный Марафон от Сбера. В мероприятии могут принять участие как спортсмены-профессионалы, так и просто любители спорта. Для участников марафона подготовлены дистанции на 4,2 км и 10 км, скандинавская ходьба на 2,1 км и инклюзивный забег.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Я рад пригласить всех жителей нашего региона на Зелёный Марафон, ведь это настоящий семейный праздник спорта. В 2019 году на марафоне во Владимире собралось около 2 тысяч спортсменов и любителей бега, а также тех, кто решил просто с пользой для себя и своей семьи провести этот выходной. Уверен, что в этом году еще больше спортсменов смогут встретиться с нами на старте Зелёного Марафона».

Алексей Сипач, Директор департамента спорта администрации Владимирской области:

«Администрацией Владимирской области уделяется повышенное внимание развитию физической культуры и спорта в регионе и создаются все необходимые условий для того чтобы спорт стал доступным для каждого жителя нашей области. Очень отрадно, что сегодня коммерческие организации уделяют все большее внимание развитию спорта во Владимирской области и как следствие здоровью своих сотрудников. Зеленый марафон Сбера – это возможность для наших жителей стать участником спортивного праздника, где каждый сможет выбрать для себя комфортную дистанцию».

Мероприятие пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?» во Всемирный день окружающей среды. Цель — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

Зелёный Марафон – это не только спортивно-социальная акция, но и праздник для каждого. Всех пришедших ждет интерактивная развлекательная программа, мастер-классы и подарки.

Регистрация на забег и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/. Участие бесплатное.