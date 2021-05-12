Зеленый марафон стартует во Владимире

Традиционный забег Зеленый марафон стартует 5 июня во Владимире на Театральной площади. В этом году забег состоится во Всемирный день окружающей среды. Осталось очень мало времени на подготовку. И если вы еще не начали бегать – сейчас самое лучшее время! Итак, что нужно успеть?

· Получить информацию о своём участии Наверняка вы уже зарегистрировались на сайте greenmarathon.ru, но лучше лишний раз проверить, что в вашей электронной почте есть вся информация по предстоящему забегу, а ваши регистрационные данные указаны верно.

· Решить вопрос с медицинской справкой

Напоминаем, что для допуска к марафону вам понадобится медицинская справка. В этом документе должно быть указано, что вы можете участвовать в соревнованиях по бегу на выбранной вами дистанции. Получить такую справку можно в поликлинике или центре лечебной физкультуры.

· Составить план тренировок

Постепенно увеличивайте частоту ваших беговых тренировок, чтобы быть в наилучшей форме к старту марафона. Это значит, что на этой неделе можно выйти на пробежку 3-4 раза, на следующей довести число забегов до 5, затем до 6 и в конце мая бегать уже ежедневно. Не стоит резко увеличивать свою привычную дистанцию: прибавляйте максимум 10-15% от длины последнего забега.

· Определиться с экипировкой

Неудобная обувь может не только сказаться на вашем результате, но и принести более серьёзные проблемы. Если вы планируете пробежать марафон в новых кроссовках, найдите время для их «тест-драйва». Убедитесь в том, что у вас есть остальная экипировка (не сковывающая движений одежда и носки, отводящие влагу) или возможность её приобрести.

· Настроить свой организм

Надеемся, вы понимаете, что для успешного прохождения любой дистанции отдых и восстановление так же важны, как и усердные тренировки. Здоровый сон и режим дня, правильное и полноценное питание — это первое, что нужно наладить, каким бы спортом вы ни занимались.

Стоит упомянуть и то, что вы уже наверняка сделали, когда решили участвовать в Зелёном Марафоне. Речь о мотивации и понимании, зачем вам этот забег. Кто-то

из опытных марафонцев хочет улучшить свой результат, кто-то — проверить свои силы. Какой бы ни была ваша цель, пусть вас вдохновляет то, что вы вносите свой вклад в важное дело: ведь в этом году Зелёный Марафон приурочен ко дню Всемирной защиты окружающей среды, и в его программе есть не только забеги, но и интересные экологические акции.

Кстати, в этом году Зелёный Марафон стал еще более технологичным, принять участие в нём могут люди из самых разных уголков нашей страны. Для этого участникам нужно всего лишь скачать мобильное приложение. В нём будут доступны беговые челленджи, профессиональные советы при подготовке к стартам, возможность поделиться своими достижениями и другие полезные опции. ⠀

Ждём вас 5 июня на Зеленом Марафоне на Театральной площади! До встречи!