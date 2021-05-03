Запреты на парковки во Владимире могут ослабить

Жалобы горожан дошли до горсовета

Во Владимире мэрия согласилась пересмотреть многочисленные запреты на парковки в центре и на магистральных улицах города. Жёсткие ограничения вызвали потом жалоб владимирцев: машины негде ставить. Часть обращений зачитали на заседании горсовета. Они исходили от предпринимателей. Владельцы офисов на Октябрьском проспекте очень недовольны тем, что каждый день в окрестных дворах и на дублерах за 300-500 метров приходится искать свободные места для автомобилей.

— Давайте посмотрим альтернативные варианты. Возможно, ввести ограничения на парковку по чётным и нечётным дням. Сделать по времени суток запреты. Жалоб очень много, — потребовал депутат горсовета Дмитрий Павлов.

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Все больше знаков сопровождают таблички с эвакуаторами

Ошкуривают по полной

Несмотря на высокие размеры штрафов, автовладельцы продолжают ставить «железных коней» под запрещающими знаками — больше негде! Такие знаки уже точат по Горького, Токарева, 1-ой Заводской и т.д. Более того, к ним и таблички с предупреждением о работе эвакуаторов прикрепили. Спецтехника регулярно увозит машины с дорог вокруг площади Ленина. Неосторожная парковка может обернуться серьезными денежными потерями. Эвакуация во Владимире стоит 2244 рубля за одно транспортное средство, а хранение — 101 рубль за час.

Штраф за нарушение правил парковки — 1500 рублей.

Ежедневно во Владимире эвакуируют по 15 машин

Глава города Андрей Шохин обещал депутатам горсовета пересмотреть запреты на магистралях. Это будет сделано на ближайшем совещании комиссии безопасности дорожного движения. Но члены этой же комиссии и ввели запреты! Раннее на комиссии изучали разные варианты. И выбрали наименее затратный и наименее же эффективный. Может быть, после обращений депутатов у членов комиссии родятся более интересные решения.

А как у них?

К примеру, в центре Санкт-Петербурга на центральных улицах можно парковаться по дням недели. На одной улице только по понедельникам, на параллельной только по вторникам, на пересекающей — по четвергам. А вокруг Исаакиевского собора вообще можно стоять без боязни эвакуации. И вдоль каналов в Невском районе можно найти место. И ещё есть платные островки вдоль дорог.

В центре северной столицы есть места для машин

В Казани у каждого торгового центра и комплекса в центре есть подземные парковки. Цены — вполне приемлемые. Во Владимире до сих пор разрешают строить торговые комплексы с десятком мест на улице. Только Торговые ряды имеют подземные этажи. Комплексы на Гагарина, Дзержинского, Дворянской — нет.

Заплатил бы – некому!

Во Владимире пока не обсуждали возможность введения платных парковок вдоль улиц. С паркоматами или через приложения. Да и в целом по Владимирской области вариант платных парковок на улицах хотят пока ввести только в Суздале. По выходным и праздникам они будут бесплатными, специально для туристов и отдыхающих горожан.

Эксперты, разрабатывавшие комплексную схему дорожного движения, детально исследовали Владимир и подтвердили дефицит парковок. «Призыв» уже сообщал, о каких мерах говорили эксперты. Платные парковки и строительство многоуровневых гаражей — в приоритете.

транспорт едет по городу Владимиру

Дорога по Горького перегружена транспортом

Но вместо них мэрия продолжает вводить все новые ограничения на парковки. Недавно закрыли Летне-Перевозинскую. После закрытия Соборной площади автобусам с туристами вообще некуда деваться. О каком привлечении туристического потока может идти речь, если город имеет такие большие проблемы с парковками?

Впрочем, и с общественными туалетами наблюдаются не меньшие трудности. В майские праздники многие владимирцы успели побывать в крупных туристических центрах и сравнили их с нашим городом. Скажем мягко: нам есть куда стремиться. Ну хотя бы уличные туалеты во Владимире чистить регулярно, а не только после жалоб горожан в мэрию.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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