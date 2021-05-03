Запреты на парковки во Владимире могут ослабить

Во Владимире мэрия согласилась пересмотреть многочисленные запреты на парковки в центре и на магистральных улицах города. Жёсткие ограничения вызвали потом жалоб владимирцев: машины негде ставить. Часть обращений зачитали на заседании горсовета. Они исходили от предпринимателей. Владельцы офисов на Октябрьском проспекте очень недовольны тем, что каждый день в окрестных дворах и на дублерах за 300-500 метров приходится искать свободные места для автомобилей.

— Давайте посмотрим альтернативные варианты. Возможно, ввести ограничения на парковку по чётным и нечётным дням. Сделать по времени суток запреты. Жалоб очень много, — потребовал депутат горсовета Дмитрий Павлов.

Ошкуривают по полной

Несмотря на высокие размеры штрафов, автовладельцы продолжают ставить «железных коней» под запрещающими знаками — больше негде! Такие знаки уже точат по Горького, Токарева, 1-ой Заводской и т.д. Более того, к ним и таблички с предупреждением о работе эвакуаторов прикрепили. Спецтехника регулярно увозит машины с дорог вокруг площади Ленина. Неосторожная парковка может обернуться серьезными денежными потерями. Эвакуация во Владимире стоит 2244 рубля за одно транспортное средство, а хранение — 101 рубль за час.

Штраф за нарушение правил парковки — 1500 рублей.

Глава города Андрей Шохин обещал депутатам горсовета пересмотреть запреты на магистралях. Это будет сделано на ближайшем совещании комиссии безопасности дорожного движения. Но члены этой же комиссии и ввели запреты! Раннее на комиссии изучали разные варианты. И выбрали наименее затратный и наименее же эффективный. Может быть, после обращений депутатов у членов комиссии родятся более интересные решения.

А как у них?

К примеру, в центре Санкт-Петербурга на центральных улицах можно парковаться по дням недели. На одной улице только по понедельникам, на параллельной только по вторникам, на пересекающей — по четвергам. А вокруг Исаакиевского собора вообще можно стоять без боязни эвакуации. И вдоль каналов в Невском районе можно найти место. И ещё есть платные островки вдоль дорог.

В Казани у каждого торгового центра и комплекса в центре есть подземные парковки. Цены — вполне приемлемые. Во Владимире до сих пор разрешают строить торговые комплексы с десятком мест на улице. Только Торговые ряды имеют подземные этажи. Комплексы на Гагарина, Дзержинского, Дворянской — нет.

Заплатил бы – некому!

Во Владимире пока не обсуждали возможность введения платных парковок вдоль улиц. С паркоматами или через приложения. Да и в целом по Владимирской области вариант платных парковок на улицах хотят пока ввести только в Суздале. По выходным и праздникам они будут бесплатными, специально для туристов и отдыхающих горожан.

Эксперты, разрабатывавшие комплексную схему дорожного движения, детально исследовали Владимир и подтвердили дефицит парковок. «Призыв» уже сообщал, о каких мерах говорили эксперты. Платные парковки и строительство многоуровневых гаражей — в приоритете.

Но вместо них мэрия продолжает вводить все новые ограничения на парковки. Недавно закрыли Летне-Перевозинскую. После закрытия Соборной площади автобусам с туристами вообще некуда деваться. О каком привлечении туристического потока может идти речь, если город имеет такие большие проблемы с парковками?

Впрочем, и с общественными туалетами наблюдаются не меньшие трудности. В майские праздники многие владимирцы успели побывать в крупных туристических центрах и сравнили их с нашим городом. Скажем мягко: нам есть куда стремиться. Ну хотя бы уличные туалеты во Владимире чистить регулярно, а не только после жалоб горожан в мэрию.