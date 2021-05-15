Загородный парк будут обновлять в комплексе с озёрами Сковородино и Бедины

Во Владимире подготовят проект благоустройства Загородного парка. Контракт на его разработку мэрия выставила на портале госзакупок. Подрядчик сделает архитектурно-планировочную концепцию тематического наполнения территории площадью 437 гектаров. Туда входят собственно парк и озера Сковородино и Бедины. Документ разработают к ноябрю 2021 года.

Справка.

Цель проекта — разработать многофункциональный парк с активным использованием ландшафта, с учётом различных направлений рекреационной деятельности, предусмотреть систему благоустройства для массового отдыха населения на все сезоны.

Работу проектировщиков оценили в 1,4 миллиона рублей. Любопытно, что расходы на создание концепции парка у дворца детско-юношеского творчества составили втрое больше. Хотя по площади парки разные. Загородный — 40 гектаров, парк у ДДюТ — 28 гектаров. При этом от архитекторов требуют оценить возможности всего прилегающего лесного массива и водоемов.

Общий взгляд

О том, что Загородный парк нужно благоустроить, и сами горожане и чиновники мэрии говорят давно. Это единственный парк, где очень давно не проводились никакие капитальные работы. Многое из того, что там функционирует, создано силами и творческими идеями работников парка. К примеру, велопарк и трёхколесные машинки на ходу благодаря заботе мастеров в парке. Та же история и катамаранами на озере. В прошлом году там обновили лестницу и смотровую площадку, а также мостики и беседку на воде.

При наличии многих объектов парк не выглядит единым комплексом с навигацией и логистикой.

Сегодня в парке есть стадион, баскетбольные и волейбольные площадки, детская площадка, батуты и аттракционы. Представлен большой выбор платных развлечений: пейнтбольный клуб, веревочный парк, кинологический клуб, клуб по лазертагу, летняя веранда, теннисная площадка, площадка для игры в бадминтон. Среди школьников пользуется спросом деревня «Дуралеевка», где проводятся выпускные и тематические мероприятия. Круглогодично работает пункт проката: ватрушки для катания на горках и велосипеды с самокатами для катания по дорожкам парка. Есть беседки для пикников.

Но очень многие владимирцы приезжают в Загородный, чтобы насладиться природой, просто походить, погулять. А этот компонент никак не задействован в нынешней концепции парка. И даже в центральной части не хватает асфальтированных и мощенных дорожек, наружного освещения. Неплохо бы разнообразить меню в кафе и сделать торговые павильоны.

Скрытые возможности

Много лет в парке стоит объект незавершённого строительства. Он напоминает замок в миниатюре. И совершенно не используется, брошен. Когда-то начали строить, не имея соответствующих разрешений. Стройку запретили, когда здание уже фактически построили, оставались внутренние работы. Теперь оно ветшает. Прошло уже лет семь, а с ним ничего не делают. Пора что-то решить. В конце концов, в городе умудряются узаконить жилые дома, построенные с нарушениями или без нужных документов. А здесь в парке – настоящая заброшка-новострой, которая могла бы отлично использоваться. Но пока только представляет потенциальную опасность для любопытных мальчишек.

Нет в парке и аттракционов. В своё, ещё советское время, там работали карусели, куда горожане семьями приезжали со всех районов Владимира. Теперь новые аттракционы есть в «Дружбе», «Добросельском» и Центральном. А в Загородном – тишина.

Можно говорить и шире: городу требуется продумать развитие всей Загородной зоны Владимира. Она бурно развивается в последние годы, но только в плане жилищного строительства. Новые дома, появляются, как грибы. А новых объектов спорта, отдыха, детских комплексов — мало. В конце концов, во Владимире появится (а в общем-то, уже появился) ещё один спальный район. В чьей концепции не учтён важнейший элемент, собственно, и привлекающий внимание к Загородному району – природа.