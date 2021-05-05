Забравшийся на колесо обозрения мужчина привлечен к ответственности

Пьяный мужчина, забравшийся на колесо обозрения во Владимире, привлечён к ответственности. На него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Ему вменяется мелкое хулиганство. Это нарушение влечет за собой штраф от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

— 1 мая в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что на металлической конструкции колеса обозрения находится мужчина. На место выезжали экстренные службы. Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. С колеса обозрения его сняли и доставили в отделение полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КОАП «Мелкое хулиганство», — пояснили правоохранители.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину, повисшего на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха, удалось снять на видео, предположительно из кабинки аттракциона. На кадрах, распространенных в популярных городских пабликах, хорошо видно, как неизвестный человек держится за металлические конструкции на большой высоте. В это время само колесо находится в движении.





В комментариях под видео пользователи социальных сетей предположили, что мужчина мог присесть на колесо обозрения отдохнуть, а оно закрутилось. Неожиданно для себя мужчина оказался на высоте. На какой именно — стоит только гадать.

При этом обзорный аттракцион, расположенный в областном центре, если верить сайту проекта, входит в десятку самых высоких подобных сооружений в стране. Высота колеса составляет 50 метров. Поэтому мужчине сильно повезло, что он не сорвался и не упал вниз.

Видео инцидента посмотрели десятки тысяч человек.

Учитывая, что мужчина, залезший на колесо обозрения, был пьян, пользователи Интернета не без чувства юмора назвали его приключение «Белочка в колесе». Кто-то отметил, что праздники только начались, а у нас уже такое. Другие предположили, что мужчина решил сэкономить и прокатился на колесе обозрения без билета.

Остановилось колесо

Между тем это не первый инцидент на обзорном аттракционе во Владимире. Несколько лет назад прямо в новогодние каникулы на колесе застряли люди. Вечером 1 января аттракцион внезапно остановился. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС колесо прокручивали вручную. Помощи в кабинках ожидали 9 человек. Среди них один ребенок. Владельцы колеса тогда заявили, что причиной остановки двигателя была низкая температура на фоне высокой влажности.

На эвакуацию застрявших пассажиров колеса обозрения потребовалось около часа. Несмотря на холодную погоду, в тот вечер температура воздуха снизилась до минус 18 градусов, никто из посетителей аттракциона за медицинской помощью не обратился.